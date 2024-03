Crimen del playero en Rosario: detuvieron al presunto autor de 15 años

"Esta guerra no es por el territorio, es contra Pullaro y Cococcioni. Así como nosotros llegamos a 300 muertos, estando unidos vamos a matar a más inocentes por año. Nosotros no queremos celulares, queremos nuestros derechos ver a nuestros hijos y familia y se respeten. No queremos negociar nada, queremos nuestros derechos. Esto para todos los presos, pabellones y cárcel", reza parte de la carta.

carta .jpg

El crimen del playero en Rosario

El crimen del playero en Rosario fue uno de los sucesos que más conmocionó al país entero durante los últimos meses. Hablamos del asesinato de Bruno Bussanich, a quien unos sicarios le quitaron la vida. El caso generó preocupación por la escalada de violencia generada a partir del narcotráfico en aquella ciudad santafesina.

A horas del asesinato, se dieron a conocer las imágenes de las cámaras de seguridad de la estación de servicio Puma en la calle Mendoza, donde trabajaba el joven de 25 años.

Según se observa en un video que circuló por las redes en las últimas horas y que tiene fuertes imágenes, Bruno estaba manipulando distintos elementos en su oficina mientras silbaba, demostrando cierto estado de felicidad.

asesinato en rosario.jpg El autor del crimen del playero en Rosario que habría sido detenido este jueves.

No obstante, un sicario irrumpió en la escena y, sin mediar palabra, le efectuó tres disparos en la cabeza y se fue. En ese momento, dejó la carta con amenazas para el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y el ministro de Seguridad local, Pablo Cococcioni.

Ni Pullaro te va a salvar: la reciente amenaza a Ángel Di María

La familia del futbolista de la Selección argentina Ángel Di María fue amenazada en la madrugada de este lunes en la ciudad de Funes, situada a pocos kilómetros de Rosario, al recibir un mensaje intimidatorio en su vivienda.

El hecho, según consignó el medio Cadena 3, ocurrió alrededor de las 2:30 de este lunes, cuando los autores bajaron de un vehículo y dejaron un escrito en el ingreso de los barrios privados de Funes Hills Miraflores.

barrio funes di maria.jpg El barrio privado Funes Hills Miraflores, donde amenazaron a la familia de Di María.

La Justicia investiga el caso dado que el cartel decía "Familia Di María", en medio de la escalada de los episodios de violencia en Rosario y de la expectativa por un posible regreso cercano de "Fideo" a Rosario Central.

La información se desprende de las cámaras de seguridad del barrio (hay 8 en el ingreso), que captaron a un vehículo de color gris, desde el que arrojaron un mensaje envuelto en un nylon color negro. En el lugar oyeron explosiones, pero no se encontraron vainas.

Se dio aviso a la Unidad de Flagrancia, que libró las primeras medidas investigativas: relevamiento de cámaras, rastros y toma de testimonios.