Cuánto cobran los jubilados de la mínima en enero 2026: este es el monto total

Con la publicación del índice de inflación de noviembre, quedó establecido el incremento en los haberes que pagará ANSES en el primer mes del próximo año.

Los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) tendrán en enero de 2026 uno de los mayores aumentos de haberes de los últimos meses. El porcentaje ya quedó establecido luego de la publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre, que fue el más alto desde abril pasado.

Desde abril de 2024, el Gobierno nacional definió un mecanismo de incrementos mensuales en jubilaciones y pensiones con el objetivo de no perder cierto poder adquisitivo ante el aumento de precios. Para definir esta suba, se tiene en cuenta el dato de inflación publicado dos meses atrás por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos ( INDEC ).

El organismo estatal informó que el IPC de noviembre fue de 2,47% Por lo tanto, ese porcentaje será el aumento en los haberes correspondientes a enero próximo. La cifra también se tomará para actualizar otros programas sociales de la ANSES, como la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo (AUE) y otras Asignaciones Familiares (SUAF).

anses-jubilados.jpg Los jubilados y pensionados de ANSES tendrán en enero un aumento de 2,47%.

Cómo quedan las jubilaciones y pensiones de ANSES en enero 2026

Según lo indica la ANSES en su sitio web, quienes cobran la jubilación mínima, junto con el bono de 70 mil pesos, recibirán $419.299,32. En tanto que las jubilaciones y pensiones que no superen los $419.299,32 recibirán un bono proporcional hasta alcanzar ese monto.

El incremento del 2,47% también impactará en otras prestaciones pagadas por ANSES: la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) subirá a $278.530 sin bono y $348.418 con bono, la Pensión No Contributiva por Discapacidad o Vejez llegará a $243.713 sin bono y $313.601 con bono y la Pensión No Contributiva para madres de siete o más hijos saltará a $348.161 sin bono y $418.049 con bono.

Quiénes cobrarán bono en enero 2026 y cómo se calcula

El refuerzo económico, que está congelado en $70.000 desde marzo de 2024 y no se prevén actualizaciones, está destinado a Jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez. De acuerdo a la suma del haber que perciban, algunos beneficiarios cobrarán la totalidad del bono, otros recibirán un proporcional y para una franja determinada no se incluirá ninguna suma fija.

Anses. Jubilados. La jubilación mínima, con bono, llegará a $419.303 en el primer mes del próximo año.

Con el incremento automático de 2,47%, la jubilación mínima en enero 2026 llegará a $349.303. Y si se le suma el bono de $70.000, alcanzará los $419.303. De esta manera, los jubilados que cobren más de la mínima pero menos de $419.303, recibirán un proporcional del bono extraordinario hasta llegar a esa cifra. Quienes superen los $419.303, no tendrán ninguna suma extra.

Cuál es el calendario de cobro de enero 2026

Como establece la ANSES, la fecha exacta de cobro dependerá de la terminación del documento del beneficiario y el monto de su haber. El calendario correspondiente a enero 2026 es el siguiente:

Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo

Documentos finalizados en 1: a partir del día 12 de enero

Documentos finalizados en 2: a partir del día 13 de enero

Documentos finalizados en 3: a partir del día 14 de enero

Documentos finalizados en 4: a partir del día 15 de enero

Documentos finalizados en 5: a partir del día 16 de enero

Documentos finalizados en 6: a partir del día 19 de enero

Documentos finalizados en 7: a partir del día 20 de enero

Documentos finalizados en 8: a partir del día 21 de enero

Documentos finalizados en 9: a partir del día 22 de enero

Jubilados y pensionados que cobran más del mínimo

Documentos finalizados en 0 y 1: a partir del día 23 de enero

Documentos finalizados en 2 y 3: a partir del día 26 de enero

Documentos finalizados en 4 y 5: a partir del día 27 de enero

Documentos finalizados en 6 y 7: a partir del día 28 de enero

Documentos finalizados en 8 y 9: a partir del día 29 de enero

