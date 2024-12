¡Cuidado! Este es el riesgo oculto de los tickets en los cajeros automáticos

Los comprobantes impresos pueden exponer información sensible. Cuáles son las recomendaciones a tener en cuenta.

Los comprobantes impresos en cajeros automáticos pueden exponer información confidencial de las cuentas bancarias si no se gestionan correctamente. Aunque esta práctica es habitual, representa un riesgo que debe atenderse con medidas simples pero efectivas.

Expertos en seguridad bancaria explican que los datos en los tickets pueden ser suficientes para que delincuentes accedan a cuentas o realicen movimientos no autorizados. Este riesgo se incrementa cuando los comprobantes no son destruidos antes de ser desechados, dejando expuesta información sensible al alcance de terceros.