Debate de la Ley Bases: el Senado aprobó el proyecto en general

El periodista de Cadena 3 rompió en llanto luego de que incendiaran el móvil

El cronista Orlando Morales, de Cadena 3, contó como fueron los hechos. Según aseguró, se estaba por subir al vehículo cuando lo golpearon, dieron vuelta el móvil y comenzaron a destruirlo para terminar incendiándolo.

"Estaba arriba del móvil, dije que lo quería sacar, me sacaron de un brazo, me tiraron al suelo, lo dieron vuelta y lo quemaron", relató.

Periodista de Cadena 3 rompe en llanto.mp4

Invadido por la amargura de la situación, luego del terrible hecho, el cronista de Cadena 3 habló con los medios. "Estoy muy angustiado porque tengo dos hijos, uno de 11 y otro de 9, y no quiero un país así para ellos".

"Hoy me tocó a mí. El móvil se va a recuperar, la empresa lo va a recuperar, pero no puede haber gente tan malvada. Vos podés pensar de una manera, yo de otra, hay que hablar y dialogar, pero no de estar forma, esto hace mucho mal", expresó en medio de un llanto ahogado.

Morales siguió entre lágrimas: "Yo no quiero un país así para mis hijos y los hijos de los argentinos. Yo quiero un país en paz, que estemos en paz. Que sea un país libre y piensen lo que piensen, pero con respeto, no como estos tipos".

Sobre el momento de la destrucción del móvil, contó: "Estando yo ahí, me sacaron, dieron vuelta el móvil y lo quemaron". "Desde el 92 que estoy en la calle acá en Buenos Aires, he cubierto de todo y nunca me pasó esto. Me pasó a mí y le podría haber pasado a cualquiera, ojalá que no pase nunca más. Es angustiante", cerró.