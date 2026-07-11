El joven de 15 años fue atacado mientras caminaba con sus amigos y permanece internado en estado crítico.

Detuvieron a tres jóvenes por la brutal golpiza que dejó a un adolescente al borde de la muerte

El ataque a un adolescente de 15 años en Villa Carlos Paz conmociona a Córdoba. Mientras el joven permanece internado en estado crítico tras una compleja cirugía, la investigación avanzó este sábado con la detención de tres sospechosos, acusados de haber participado de la brutal golpiza que casi le cuesta la vida.

El hecho ocurrió el jueves por la noche en la esquina de avenida Cárcano y Sargento Cabral, en pleno centro de la ciudad. Santiago Herrero caminaba junto a sus amigos cuando, de acuerdo con la reconstrucción de los hechos, fue sorprendido por un grupo de jóvenes que lo atacó sin darle posibilidad de defenderse.

"No fue una pelea. Lo agarraron de atrás. Empezó a correr, uno le pegó, cayó al piso y después los otros le siguieron pegando con patadas. Ni siquiera pudo defenderse", relató su madre, María Laura, quien sostuvo que se trató de un ataque sorpresivo.

Según contó la mujer, su hijo intentó escapar, pero uno de los agresores le arrojó una botella de vidrio que impactó contra su cabeza. "Le pegó con una botella de vidrio en la zona parietal. Le hundió el cráneo. Después siguieron golpeándolo cuando ya estaba en el piso", afirmó.

Cómo se encuentra el adolescente

Tras la agresión, el joven fue trasladado inicialmente al Hospital Municipal Gumersindo Sayago y, debido a la gravedad de las lesiones, derivado de urgencia al Hospital de Urgencias de la ciudad de Córdoba.

Durante la madrugada del viernes fue sometido a una cirugía de alta complejidad. Según explicó su madre, los médicos comprobaron que el golpe había provocado un hundimiento de cráneo que alcanzó a lesionar el cerebro.

"El hueso hundido le produjo una fisura en el cerebro. Tenía varios coágulos de sangre; extrajeron el más grande y descomprimieron el cerebro para volver a colocar el hueso en su posición", detalló.

La mujer también contó que, en un primer momento, creyeron que la lesión era un golpe común, pero la gravedad quedó en evidencia cuando los amigos de Santiago lo asistieron. "Se impresionaron primero por el ruido que hizo el golpe y después porque al tocarle la cabeza sintieron el hueco", recordó.

Si bien la intervención quirúrgica fue exitosa, el adolescente continúa internado con pronóstico reservado. "Tenemos que esperar. Yo sé que Santi es fuerte y va a salir adelante", expresó su madre mientras familiares y amigos mantienen una cadena de oración por su recuperación.

Tres detenidos por la golpiza

La investigación tuvo un avance este sábado con la detención de tres jóvenes señalados como presuntos responsables del ataque. Fuentes policiales informaron que entre los sospechosos hay un mayor de edad y dos menores, cuyas identidades no fueron difundidas.

La causa quedó en manos de la Fiscalía de Instrucción de Villa Carlos Paz, que ahora busca determinar el grado de participación de cada uno de los detenidos y reconstruir con precisión cómo se produjo la agresión que mantiene al adolescente luchando por su vida.