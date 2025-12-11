Detuvieron a un joven acusado de amenazar de muerte a Javier Milei: "Seré una leyenda"

La PFA abrió una investigación y se concretaron allanamientos. El detalle de todo lo que encontraron en su vivienda.

Este caso se inscribe en un patrón de amenazas públicas dirigidas al Jefe de Estado.

Un joven fue detenido por amenazar de muerte al presidente Javier Milei , luego de que la División Seguridad Presidencial de la Policía Federal Argentina identificara un mensaje amenazante en la red social X.

En septiembre, el acusado había asegurado que iba a “matar al presidente de Argentina” , para “ser una leyenda” , lo que activó una pesquisa que avanzó durante los últimos meses.

El mensaje fue publicado por el usuario “Martiancorp”. "El 8 de septiembre voy a matar al presidente de Argentina conocido como Javier Milei. Guarden este post, esto quedará para la historia de Twitter y de internet. Seré una leyenda".

La causa recayó inicialmente en el Juzgado Federal N°12, a cargo del juez Julián Ercolini. Mediante un minucioso análisis de datos y el rastreo de direcciones IP, la División Delitos Constitucionales de la PFA logró identificar al presunto autor: un joven argentino de 21 años, domiciliado en González Catán.

El allanamiento de la vivienda fue ordenado por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°1 de Morón, a cargo del juez Martín Alejandro Ramos. El operativo culminó con la detención del sospechoso y el secuestro de dispositivos electrónicos, incluyendo un teléfono celular, un router y una CPU, elementos clave para la investigación.

Otras detenciones por intimidaciones a Javier Milei

Mayo: Un hombre fue arrestado en Avellaneda por un mensaje con referencias políticas y una figura empuñando un arma.

Junio (Medio): Un militante de 39 años fue detenido en la Autopista Ricchieri tras lanzar la frase "lo vamos a matar a Milei" en una entrevista televisiva en vivo.

Junio (Finales) y Julio: Se produjeron otras detenciones en Berazategui y en Resistencia (Chaco) por publicaciones en redes que incitaban a la violencia contra el presidente y utilizaban imágenes de armas simuladas.

Amenaza contra el presidente desde Colombia: "Me contrataron para matar a Milei"

El hecho ocurrió en el mes de septiembre. "Amenazaron de muerte a Milei desde Colombia diciendo que lo iban a matar en Córdoba”.

Según dio a conocer el periodista de A24, Nicolás Wiñazki en aquel momento, apareció un video en el que un hombre, con rostro difuminado y voz distorsionada, confesó haber sido contratado para asesinar al Presidente Javier Milei en el acto de cierre de campaña de La Libertad Avanza que se llevó a cabo en Córdoba en el mes de septimbre.

Amenazaron a Javier Milei desde Colombia

Las imágenes habrían llegado al celular de una funcionaria argentina, por lo que inmediatamente se informó sobre este posible episodio a Cancillería, quien derivó la amenaza a la Secretaría de Inteligencia y la Justicia, y permitió mantener la actividad programada con un operativo reforzado, demostrando la solidez institucional del nuevo rumbo que vive la Argentina.

Al conocerse esta amenaza de muerte, se activó el protocolo de seguridad que dio aviso a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). El material fue tomado con máxima seriedad: ya no se trataba de un mensaje anónimo en redes sociales con cuentas falsas, sino de una amenaza directa, concreta y proveniente del extranjero.

Rápidamente el mandatario se enteró de esto, pero igual participó del aquel cierre de campaña. Lo que llamó la atención de algunos fue que, en esa ocasión, el mandatario tenía puesto un chaleco antibalas.