Discriminación a la hora de buscar empleos: "No me tomaron en una empresa porque era gordita"

Un estudio señala que una de las respuestas más frecuentes entre personas que se quejan de no haber sido contratadas por una empresa se refiere a su aspecto personal, pese a reunir las condiciones que requiere el puesto. Se trata de casos de discriminación para quienes buscan empleos .

“Entre los hallazgos se identificó que el mayor sesgo es la edad ya que el 68% de las personas lo ven como el principal motivo de discriminación”, señala el estudio. En ese caso para Argentina es 67%; Chile, 66%; Ecuador, 75% y Panamá 72% y Perú 67%.

“Me llamaron a una entrevista para un puesto para el que cumplía cada uno de los requisitos, pero cuando se dieron cuenta que tenía 56 años, me dijeron que no cumplía con el rango de edad que el cargo buscaba”, dice uno de los testimonios de los consultados.

bumeran-aspecto.png

El reporte indica que además “se observa que 1 de cada 4 personas cree que el aspecto físico es un factor que influye en la selección de personal”.

“Esta percepción es más predominante en mujeres y personas del colectivo LGBTIQ+”, aclara el estudio.

Empleos: ¿Qué pasa con la maternidad y el género?

El informe indica que 1 de cada 3 mujeres indica que tener hijos tiene un impacto negativo en las posibilidades de contratación y más del doble de las mujeres que de los hombres sienten que el sesgo de género influye en la selección de personal.

bumeran.png

“Fui a una entrevista y me preguntaron mi último periodo menstrual, si pensaba tener más hijos (porque claramente ellos no querían eso) y si estaba dispuesta a someterme a un análisis de sangre para verificar mi no embarazo antes del contrato”, señala otro testimonio.

El reporte sostiene que “la mayoría de las personas que respondió la encuesta afirmó que los avisos publicados muestran explícitamente la discriminación”.

Avisos ficticios

Durante mayo y julio de este año, se publicaron en la web de Bumeran y la red de portales de Jobint, cinco avisos ficticios que mostraban de forma evidente sesgos que se advierten de forma frecuente en las búsquedas laborales.

Los avisos hacían foco en sesgos respecto a la nacionalidad, la identidad de género, la edad, y otras cuestiones.

Por ejemplo, el texto de una de las búsquedas decía: “Abogada sin hijos - Estudio jurídico, modalidad presencial - Especializada en familia, preferentemente sin familia. Sueldo 30% menor al de sus pares masculinos. Se valora experiencia previa y tolerancia a la frustración. Escasas oportunidades de progreso”.

Cuando las personas hacían click para ver en mayor detalle el aviso y postularse a la búsqueda, se encontraban con el sitio de la campaña “Búsquedas irreales” .

“Esta búsqueda no es real, pero las desigualdades sí”. En la web se explica que no son avisos reales sino piezas ficticias generadas para hacer visibles los sesgos en el proceso de selección, se comparte información sobre los sesgos a la hora de entrevistar y contratar personas, y se propone participar de una breve encuesta sobre la presencia de estos sesgos en los procesos de búsquedas laborales reales.