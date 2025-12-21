Doble crimen en San Luis: una mujer y su hija fueron asesinadas en su vivienda

Una vecina dio aviso a la policía tras no lograr comunicarse con las víctimas y hay una joven señalada como principal sospechosa.

La única sopechosa por el doble crimen es una joven allegada a las víctimas que se encuentra prófuga.

Un doble crimen conmociona a la provincia de San Luis. Una mujer y su hija de 13 años fueron encontradas asesinadas a puñaladas dentro de su casa , ubicada en el barrio San José de la ciudad de Villa Mercedes.

El caso se conoció luego de que una vecina alertara al 911 al no obtener respuesta tras reiterados intentos de contacto. La investigación avanza y las autoridades buscan a una joven como principal sospechosa del ataque.

Cuando los efectivos llegaron al lugar descubrieron que la mujer, identificada como Vanesa Zanni , de 45 años, y su hija de 13, estaban muertas y presentaban signos de violencia.

De esta manera, la fiscal de Instrucción N°5, Gisela Milstein, ordenó que se realicen pericias en el lugar para recolectar pruebas que ayuden a determinar lo sucedido.

Femicidio. San Luis. La casa donde fueron asesinadas las víctimas.

Según informaron los medios locales, Zanni había formado parte del programa “Familia Solidaria”, a través del cual hospedaba a chicos y jóvenes que, por problemas familiares, sociales y disposiciones judiciales, no podían estar al cuidado de sus padres, familiares o directamente carecían de hogar.

Buscan a la única sospechosa del doble crimen

En los últimos días, de acuerdo a la versión de una vecina, una joven de 21 años habría estado frecuentando el domicilio de las víctimas y ahora es intensamente buscada.

De acuerdo a lo precisado por fuentes policiales, esa misma chica había desaparecido de su casa días atrás y su padrastro había realizado una denuncia por averiguación de paradero. En aquel momento, finalmente, apareció pero ahora no se sabe nada de ella.

Si bien está siendo investigada y buscan dar con la joven -y con un hombre que la estaría acompañando-, hasta el momento no se informó que haya pruebas en su contra. De igual manera, la fiscal considera clave su testimonio ante la posibilidad de que haya presenciado los asesinatos o tenga datos para aportar.

Violencia de género: qué hacer y dónde pedir ayuda

Si estás sufriendo violencia de género, existen líneas de asistencia disponibles las 24 horas:

-Línea 144: Atención gratuita y confidencial en todo el país. Brinda orientación legal, psicológica y social a las víctimas de violencia de género.

Linea 144 (1).jpg

-Emergencias: En caso de peligro inmediato, llamar al 911.

-Organismos locales y refugios: Muchos municipios y provincias cuentan con casas de abrigo y acompañamiento profesional.

El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación también ofrece asesoramiento integral y derivaciones entrando a su página web podrás tenr la información y los pasos a seguir https://www.argentina.gob.ar/generos

Femicidios en Argentina: las cifras que deja 2025

Los femicidios continúan siendo una de las principales expresiones de la violencia de género en Argentina. En lo que va de 2025, los relevamientos realizados por distintos observatorios especializados contabilizan más de 200 femicidios en todo el país, lo que equivale a un crimen de este tipo cada poco más de un día.

violencia de género. La mujer que mató a su bebé es víctima de violencia de género.

La mayoría de los casos ocurrieron en contextos de violencia doméstica o de pareja, y en un alto porcentaje el agresor pertenecía al círculo íntimo de la víctima. La provincia de Buenos Aires concentra la mayor cantidad de hechos, seguida por Santa Fe, Córdoba y otras jurisdicciones del centro y norte del país.

Los informes también advierten sobre el impacto social de estos crímenes: decenas de niñas y niños quedaron huérfanos como consecuencia directa de la violencia machista. Organizaciones feministas y de derechos humanos señalan además que muchas de las víctimas habían realizado denuncias previas o contaban con medidas de protección que no lograron prevenir los ataques.