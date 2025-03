Dólar: por qué volverá a tranquilizarse el mercado en los próximos días

En un informe señala que “las tensiones políticas están en aumento, con protestas y una caída en los niveles de aprobación que marcan el fin de la luna de miel del gobierno”.

Dólar: cuándo empezaron los problemas

Según pudo averiguar LMNeuquén la minicarrera contra el tipo de cambio comenzó el pasado viernes 14 de marzo. Se filtró uno de los puntos del acuerdo con el FMI, el referido al cambio de régimen monetario.

Todo ello encendió un clima de preocupación en el mercado que está sensible a la espera de datos concretos de parte del gobierno nacional. No obstante, hay referentes que suponen la sangre no va a llegar al río y hay razones de peso para atender.

Por qué el dólar volverá a estabilizarse

En principio, de abril a junio, ingresarán unos u$s 25.000 millones de la cosecha gruesa.

Por otro lado, antes de eso vendrán fondos frescos del FMI y otros multilaterales por otros u$S 20.000 millones para capitalizar el BCRA, lo que plantea un escenario de baja del riesgo país.

En tanto, desde mitad de año entran fuerte los dólares de la energía que este año dejarán un neto a favor de u$s 8.000 millones que va a dejar las exportaciones de Vaca Muerta.

Por otro lado, el país entra en “baja de temporada” de viajes al exterior, por lo que la balanza de pagos se va a regularizar.

¿Qué es lo que estuvo impulsando el dólar?

En Adcap plantea que “persiste la incertidumbre sobre las negociaciones con el FMI, ya que las últimas declaraciones del ministro Caputo contradicen afirmaciones previas sobre un acuerdo casi finalizado”.

En otro sentido, el consultor Fernando Marull plantea que en breve las aguas tenderán a tranquilizarse. El analista ofreció una charla en Buenos Aires para el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) donde afirmó que “nadie hace un cambio de régimen monetario a tres meses de las elecciones porque sería suicida”.

Marull asegura que “va a seguir el crawling peg” y que el gobierno no va a devaluar nuevamente el peso, luego del acuerdo con el FMI.