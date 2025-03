Subió el dólar pese al pronóstico de Luis Caputo: a cuánto quedó el blue y el oficial

El ministro de Economía había garantizado que no habrá un salto devaluatorio en el marco del acuerdo con el FMI.

Pese a las declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo , que garantizó que no habrá un salto devaluatorio en el marco del acuerdo con el FMI, el dólar opera con subas tanto en los financieros como en el oficial y el blue .

Este aumento ocurre en un contexto de diversas versiones, cada vez más fuertes, sobre una posible modificación del esquema cambiario tras el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

Qué podría pasar con el dólar

La previsión es que se impondrá un reemplazo de la rígida "tablita" cambiaria por un esquema más flexible, semejante a las bandas de flotación, y la gran duda es cuándo se removerán las restricciones.

bcra.png Podría haber cambios con la cotización del dólar y los cálculos.

Todo esto generó una mayor expectativa de devaluación para abril y mayo, según reflejan los movimientos en el mercado de futuros.

En el segmento mayorista, el dólar trepa 75 centavos hasta los $1.069,25.

El dólar tarjeta o turista, y el ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, opera en $1.414,73.

El dólar cripto cotiza a $1.299,87. El Bitcoin opera a US$ 81.396.

Las declaraciones de Caputo

Luis Caputo, ministro de Economía, habló en medio de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por un nuevo préstamo. En este sentido, descartó que esto signifique una devaluación y aclaró que no saben cuál será el monto final.

Justificó que esto último “lo define el Directorio” del Fondo y que ni siquiera el Gobierno sabe la cifra.

"Lo que hagamos no va a afectar a la gente. Pusimos la macro en orden y estamos capitalizando el BCRA para que cuando liberemos no haya problemas. Cuando liberemos no habrá salto devaluatorio", señaló Caputo en una entrevista televisiva con Antonio Laje en A24.

caputo.png

Caputo también aseguró que “la Argentina es un país que puede flotar -dólar libre- como cualquier otro, si están dadas las condiciones”.

El decreto, que firmó el presidente Milei donde autoriza las nuevas negociaciones con el Fondo, se espera que se pueda debatir hoy en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo del Congreso y mañana llegue a la Cámara de Diputados en el marco de una sesión especial.

Frente a esto, "Toto" señaló que "nunca estos acuerdos pasaron por el Congreso" y que "la parte técnica es algo que negocia el Ejecutivo".

Con este argumento, decidió que quienes se presenten esta tarde en la comisión que tratará el tema sean el vicepresidente del Banco Central, Vlademir Werning, el secretario de Política Económica, José Luis Daza, y el representante argentino ante el FMI, Leonardo Madcur.

En relación a la suba del dólar en los últimos días, explicó que “la demanda es porque hay stocks con los que tenga que lidiar, por ejemplo dividendos” y consultado sobre la posibilidad de una flotación señaló que se puede implementar “si la economía es sana”.