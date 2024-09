Eclipse solar en la Patagonia: el detalle de horarios y los mejores lugares para verlo

Algo a tener en cuenta es la necesidad de contar con anteojos aptos para eclipses. En este sentido, deben cumplir con la norma ISO 12312-2, asegurando que pueden filtrar la luz solar de manera segura y sin dañar los ojos.

En el siguiente cuadro se detallan las horas de inicio, totalidad y fin del eclipse, como así también la cobertura del Sol según la localidad (y por lo tanto la latitud y longitud en que se encuentre el observador) en ciudades de Santa Cruz, en la franja de anularidad y fuera de ella. La información fue brindada desde el CONICET.

eclipse-santa-cruz.jpg

En tanto, en el próximo cuadro se presentan los mismos datos en diferentes ciudades de Argentina, donde el eclipse será parcial. Por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires el eclipse será tal que en el máximo la Luna cubrirá el 53% del Sol a las 17.38 hora local. Para saber más sobre este eclipses y este en particular, se recomienda visitar la página web Eclipse Wise, donde se detallan las características, visibilidad y parámetros exactos del evento.

Otras ciudades que quedarán al borde de esa región privilegiada, y sus habitantes verán un fantástico eclipse parcial, son Caleta Olivia, Pico Truncado, El Chaltén, El Calafate, entre otras; pero con solo moverse unos pocos kilómetros hacia la zona de la anularidad, podrán ver el evento completo.

eclipse-pais.jpg

Eclipse solar: qué es el fenómeno

Tal como informó el CONICET en un comunicado de prensa, los eclipses son fenómenos vinculados con los cuerpos que forman el sistema Sol-Tierra-Luna. Estos eventos se conocen desde hace milenios y los pueblos originarios de toda la Tierra dejaron, de alguna manera, registro de su conocimiento de estos fenómenos que asociaban a su vida cotidiana a través del culto y la observación del mundo natural. También es conocida su habilidad para la predicción de los eclipses, tema que implicaba el cálculo.

El fenómeno es sencillo, los tres cuerpos deben alinearse y cuando la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra, el eclipse es solar; el cono de sombra proyectado por la Luna “toca” la Tierra y en esa zona (no es una región fija porque la Tierra rota), el disco aparente del Sol es cubierto por el disco aparente de la Luna.

Es interesante hacer notar que esto solo es posible por la relación entre los diámetros reales y las distancias a las que se encuentran los 3 objetos: el Sol es 400 veces más grande que la Luna, pero está 400 veces más lejos: por eso sus diámetros angulares aparentes vistos desde por un observador sobre la Tierra, coinciden.

eclipse solar 2024.jpg

Más allá de la zona donde el Sol es cubierto por la Luna de manera completa, el eclipse se ve parcial; sin embargo el eclipse no se ve en todo el planeta.

Los eclipses solares pueden ser parciales, anulares o totales. Un eclipse solar anular ocurre cuando la Luna cubre exactamente el centro del disco solar y deja a la vista el borde de nuestra estrella en el momento del máximo, fenómeno que es conocido como 'anillo de fuego'.

La órbita de la Luna no es circular y por eso a veces se encuentra más cerca y a veces más lejos de la Tierra, su diámetro aparente angular depende de ese hecho. En el caso de un eclipse anular, el disco lunar no cubre completamente el disco solar (como sí lo hace durante un eclipse total), porque nuestro satélite natural se encontrará en el punto más lejano de su órbita, el apogeo, por lo que no tapará completamente al Sol: parte de su luz va a rodear a la Luna formando un anillo.

Eclipse solar: un fenómeno turístico

La provincia de Santa Cruz será un escenario privilegiado para ver el espectacular eclipse solar anular que se producirá el próximo 2 de octubre. Además de científicos, curiosos y fanáticos de la astronomía y los fenómenos naturales, lo celebran operadores turísticos de ciudades como Puerto San Julián, Puerto Deseado, Pico Truncado, Las Heras, Caleta Olivia o El Calafate.

eclipse-solar-anteojosjpg.webp

Es que el suceso astronómico que tendrá lugar dentro de apenas cuatro días generó el interés de gente que llegará desde muchos puntos de la Argentina, e incluso desde el extranjero, a alojarse por unos días en la zona de la Patagonia donde el eclipse podrá ser mejor apreciado.

Así, el evento por producirse ya empieza a producir un fuerte movimiento en la industria turística de Santa Cruz.

En la ciudad de Puerto San Julián, por caso, ya no quedan lugares disponibles para alojarse el día del eclipse. Mientras tanto, en Puerto Deseado también hay un gran nivel de reservas, al igual que Los Antiguos y Perito Moreno, según relevó el medio local La Opinión Austral.