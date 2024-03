El dólar blue y el MEP vuelven a caer

Mismo caso para el dólar MEP que retrocede 14,77 pesos o 1,4% y se comercializa a $1.014,77 con una brecha de 20%.

En tanto que el contado con liqui, baja en la misma medida que el MEP unos 17,79 pesos o 1,67% y se tranza en $1048,09. En este caso la brecha se ubica en el 24%.

El valor del billete en el Banco Nación es de $864 y en el promedio de los bancos es de $892,33. De esta forma, el valor del dólar tarjeta es de $1.382,40.

El dólar exportador que rige como referencia para operaciones agropecuarias de comercio exterior tiene un valor de $882,31.

Por su parte, el BCRA compró nuevamente dólares en el mercado libre de cambios. En esta oportunidad se quedó con 84 millones de los 297,3 millones negociados.

De esta manera, estira las compras del mes a US$ 455 millones y desde el 13 de diciembre totaliza US$ 8.947 millones. Las reservas brutas subieron 112 millones hasta los US$ 27.751 millones.

Cómo justificar la transferencia de dólares.png El dólar bajó considerablemente durante febrero. Archivo

Hasta qué valor podría bajar el dólar blue

Sobre hasta cuánto podría bajar el blue, los analistas aseguran que tiende a moverse en sintonía con los dólares financieros, que no muestran señales inmediatas de repunte, pero que para mantener su estabilidad necesitan correcciones de fondo en la economía.

Por su parte, también el dólar MEP y el contado con liquidación (CCL) mostraron calma durante el último mes y terminaron la semana en $1.057 y $1.090, respectivamente. Igual que el blue, ambos están aún lejos de la suba inflacionaria.

Los motivos detrás de la calma de los dólares financieros son una buena oferta de dólares de los exportadores, la buena suscripción en los bonos Bopreal para los importadores, la buena cosecha esperada, y algunos buenos resultados que el Gobierno mostró en estos dos meses. También se suman una menor cantidad de pesos por el ajuste monetario, el freno en la actividad económica, y la estacionalidad (en febrero y marzo no suele haber alta demanda de dólares).

Sin embargo, los analistas advierten que los dólares financieros podrían volver a subir por el riesgo de que la inflación vuelva a acelerarse, el escenario de tasas reales en pesos muy negativas, y insistente retórica dolarizadora del Gobierno.

Sobre el dólar oficial, el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central estimó que terminará el año en $1.700. Y para LatinFocus, este año saltará 110% y alcanzaría los $1.700 en diciembre, mientras que en 2025 escalaría a $2.380.