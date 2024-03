El duro relato de la militante de HIJOS que fue golpeada y torturada en su domicilio

"Me dijeron que no hablara nunca más" , expresó la víctima, que señaló nuevamente que los atacantes dejaron pintada la pared de su domicilio con la sigla VVLC en referencia a "Viva la libertad, carajo", frase de cabecera del Gobierno de Javier Milei.

Según explicó Sabrina, "me tomaron del cuello y me estuvieron torturando entre 15 y 20 minutos, me ataron y me apuntaron con un arma y me dijeron que me iban a matar".

El miedo de la militante en primera persona

"Hay una sensación de shock en ese momento que sigue. Me dijeron que no hablara nunca más", agregó Bolke, en shock por lo ocurrido. En este sentido, indicó también que tenía miedo porque pensó que su vida "se apagaba".

Mi vida quedó suspendida, desde el 5 de marzo no puedo ser la misma persona.

La militante de H.I.J.O.S. señaló que gran parte de este contexto violento tiene que ver con los discursos de odio impulsados desde el oficialismo, y contó que "volviendo a mi casa del Pirovano, encuentro la pintada en mi habitación. Ellos estuvieron adentro del departamento mucho tiempo porque cuando nosotros volvimos vimos que habían roto cosas".

"Hay un caldo de cultivo de odio y violencia que habilita esto", expresó Bolke, quien además explicó que la Justicia y la Defensoría de la Nación ya se involucraron y están trabajando en la causa.

Sabrina volvió a apuntar contra Milei y expresó que no puede esperar mucho del oficialismo "si toda la vida negaron los desaparecidos, la dictadura, los 30.000, las madres, a los nietos, los casos de gatillo fácil, la pobreza y el hambre de los trabajadores y las ama de casas que no llegan a fin de mes".

"¿Qué puedo esperar que tengan empatía? No tienen, y encima no han demostrado ni han dado un solo signo de empatía con tantas causas que nos duelen a todos y a todas que tienen que ver con el hambre, con el sufrimiento de los chicos y de las chicas en un país que es productor de alimentos y hay chicos que tienen hambre", añadió.

Qué dijo Estela de Carlotto sobre el ataque a la militante

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, habló con El Destape horas después del ataque y afirmó que es momento de "pensar en qué país estamos viviendo. Esta barbaridad viene del Gobierno, porque dicen lo que dijeron".

"El dicho VLLC sabemos de dónde viene. Espero que esto se esté investigando. Es abominable este caso", señaló de Carlotto, aunque al mismo tiempo evitó darle la autoría al partido oficialista deslizando que "no estoy en condiciones de asegurar de donde viene el ataque".

Al mismo tiempo se mostró crítica del contexto actual, y señaló que "el pueblo está como dormido, la gente está conformista, diciendo que esto ya va a pasar, que hay que aguantar"; calificando la posición general como "una chatura de defender lo propio".