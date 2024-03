El Gobernador de Salta apoyará el Pacto de Mayo: "es innegociable la defensa del federalismo"

"Está logrando el equilibrio fiscal con la de la gente, los jubilados, los maestros y los laburantes. Con la nuestra, no con la suya", afirmó.

Al respecto, ante la propuesta hecha por Milei para debatir con las provincias las pautas de un pacto fiscal, Sáenz aseveró que se trata de un "parche" porque todavía no se estableció un nuevo esquema de coparticipación, como fue contemplado en la reforma constitucional de 1994.

La crítica del Gobernador de Salta al Gobierno

Sáenz, en tanto, criticó al Gobierno nacional por "disciplinar a los gobernadores" mediante el recorte de fondos, una medida a la que calificó de "látigo y billetera".

Para Sáenz, no se trata de "una nueva forma de hacer política", sino que en otro momento también fue aplicada por "otros gobiernos centralistas" para que los gobernadores fueran "delegados" del Ejecutivo nacional.

"Una cosa es servir y ser útiles para darles herramientas al Gobierno nacional y otra es ser serviles", dijo sobre la gestión de Milei y agregó: "Hay cuestiones que no las veo alejadas al kirchnerismo y no me gustan".

"La gente votó para terminar con el odio y la grieta. Por un lado, critica esta forma de hacer política y, por otro, la aplica", opinó.

Al respecto, consideró que es "fundamental que el Presidente entienda que lo que necesita es un gran acuerdo" que, actualmente, "se hace difícil" de alcanzar por "la desconfianza que hay entre el Gobierno y los gobernadores".

"Opinar distinto no significa ser enemigo ni generar desconfianza. Cada uno opina lo que quiere. Libertad es pensar y decir lo que uno piensa y siente, y no por eso ser castigado", indicó.

Sáenz mencionó que el viernes último varios gobernadores estuvieron cerca de quedarse fuera del Congreso porque no tenían las "pulseras" que los identificaba como personas autorizadas para ingresar.

Además, destacó que, una vez dentro, "en ningún momento" de su discurso "el Presidente se dio vuelta" para saludar a los mandatarios provinciales. "La política también tiene que ver con los gestos. Estuvimos sentados y escuchando que no confiaba en nosotros. Hay que tener respeto", afirmó.

Los 10 puntos del Pacto de Mayo

1-La inviolabilidad de la propiedad privada.

2- El equilibrio fiscal innegociable.

3- La reducción del gasto público a niveles históricos, en torno al 25% del Producto Bruto Interno.

4- Una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos y promueva el comercio.

5- La rediscución de la coparticipación federal de impuestos para terminar para siempre con el modelo extorsivo actual.

6- Un compromiso de las provincias de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país.

7- Una reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal.

8- Una reforma previsional que le dé sustentabilidad al sistema, respete a quienes aportaron y permita, a quienes prefieran, suscribirse a un sistema privado de jubilación.

9- Una reforma política estructural que modifique el sistema actual y vuelva a alinear los intereses de los representantes y los representados.

10- La apertura al comercio internacional, de manera que la Argentina vuelva a ser una protagonista del mercado global.