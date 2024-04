El Gobierno criticó el paro docente de CTERA y anunció que penará el "adoctrinamiento" en las escuelas

Adorni explicó que el Ministerio de Capital Humano, del que depende la secretaría de Educación, “se va a encargar de poner a disposición un canal para que los padres y alumnos puedan denunciar el adoctrinamiento y la actividad política que no respetar la libertad de expresión, van a poder denunciar cuando sientan que no se esté respetando el derecho a educarse”.

Embed

El vocero presidencial volvió a advertir que muchos alumnos de tercer grado no entienden lo que leen y que el 70% no puede resolver un problema de matemática básico: “50% de los adolescentes no termina la secundaria y la mitad de ellos no lo hacen en tiempo y forma. ¿Qué futuro le queda a un país devastado económica y culturalmente si quienes van a liderarlo en el futuro son rehenes de sindicalistas que los usan para negociar sus privilegios?”.

Críticas del Gobierno al acto del que se retiraron Veteranos de Malvinas

El vocero presidencial, Manuel Adorni criticó el acto de la Escuela Secundaria N.º 4 de la localidad de Verónica, la ciudad de cabecera de la comuna bonaerense del que se retiraron Veteranos de Malvinas , por considerar partidario el discurso de una docente, además directora de la institución. “Nos entristece ver contenidos en las aulas o actos escolares con militancia ideológica, como el video donde se mostraba un acto que ofendió a familias de estudiantes y veteranos de Malvinas”.

31320-ctera-hace-el-segundo-paro-docente-del-anio-y-el-gobierno-advirtio-que-les-descontara-el-dia-a-quienes-adhieran.jpg Manuel Adorni dijo que, "por decisión del Gobierno nacional se van a modificar los artículos 11 y 126 de la educación nacional con el objetivo de penar el adoctrinamiento en las escuela”. Foto: Google.

Las claves del paro de CTERA

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) realiza un paro nacional de 24 horas.

La nueva medida de fuerza es en rechazo a la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), la no convocatoria de la Paritaria Nacional Docente, aumento urgente paro los haberes de las docentes y los docentes jubilados y el envío de los fondos nacionales para los Cajas Previsionales Provinciales, entre otros puntos que interesan al sector docente.

Se trata del segundo paro que CTERA le hace al gobierno de Javier Milei. El anterior había sido el 26 de febrero, en protesta contra la eliminación del (FONID), el Fondo de Compensación Salarial y los recortes en las partidas nacionales para programas educativos, infraestructura y comedores escolares.