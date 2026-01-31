El Gobierno designó a Manuel Adorni como director titular de YPF: cuál será su salario

El jefe de Gabinete asumió con Acción de Oro en el Directorio de la petrolera. Guillermo Francos continuará como miembro de la conducción.

Manuel Adorni, Jefe de Gabinete, ocupará un importante lugar en el directorio de YPF.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni , asumió este viernes como director titular clase A de YPF en representación del Estado nacional, con Acción de Oro, en reemplazo de Guillermo Francos . La designación se formalizó tras una reunión del Directorio realizada en las oficinas de la compañía en Puerto Madero, donde también se aceptaron las renuncias de otros integrantes y se definió la nueva conformación del órgano de conducción.

Adorni ocupará el lugar que hasta ahora tenía Francos, quien continuará como director, aunque recategorizado dentro de la clase D. Al igual que sus antecesores en la Jefatura de Gabinete, Adorni renunció a los honorarios correspondientes a su función como director de YPF y percibirá únicamente su salario como funcionario público , fijado en $5.900.000 brutos mensuales.

Las modificaciones en la conducción de YPF se produjeron a partir de dos vacantes generadas por la s salidas de José Rolandi y Eduardo Rodríguez Chirillo, quienes dejaron sus cargos por razones personales. En ese marco, además de la designación de Adorni, se incorporó al Directorio Martín Maquieyra, exdiputado nacional por La Pampa , quien ocupará una de las sillas disponibles.

Maquieyra cuenta con formación académica en gestión de gas y petróleo y se desempeñó como vicepresidente de la Comisión de Energía y Combustibles durante su paso por la Cámara de Diputados. Su designación se enmarca en un acuerdo político entre La Libertad Avanza y el PRO.

adorni consejo de mayo El Consejo de Mayo se reunió a las 13.30 en Casa Rosada para dar un cierre y presentar el informe final.

Acción de Oro y estructura societaria

YPF es controlada mayoritariamente por el Estado nacional, que posee el 51% de las acciones. La figura del director titular clase A con Acción de Oro otorga derechos especiales, entre ellos la posibilidad de veto sobre determinadas decisiones estratégicas de la compañía. En la actual estructura, solo un director ostenta esa categoría.

Los directores clase D, en tanto, representan a los accionistas minoritarios y al sector privado. Con los cambios institucionalizados, Francos pasó de la categoría A a la D, mientras que Adorni quedó como único director con Acción de Oro.

Integración actual del Directorio

Tras las designaciones, YPF informó oficialmente los cambios tanto en el mercado local como en la Bolsa de Nueva York. La conducción quedó conformada de la siguiente manera:

Director titular clase A (Acción de Oro): Manuel Adorni.

Directores titulares clase D: Guillermo Francos, Lisandro Catalán, Martín Maquieyra, Eduardo Alberto Ottino, Guillermo Gustavo Koenig, Emiliano José Mongilardi, César Rodolfo Biffi, Andrea Mariana Confini y Gerardo Damián Canseco.

La nómina de directores suplentes está integrada por Santiago Martínez Tanoira, Silvia Noemí Ayala, Mauricio Martín, María Martina Azcurra, Carla Antonela Matarese, Pamela Fernanda Verasay y Julio Alejandro Schiantarelli.

Por el momento, los cambios aún no se reflejan en la página web oficial de la compañía, aunque desde el área de Comunicación de YPF indicaron que la actualización se realizará en los próximos días.