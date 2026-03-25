El Gobierno destinará el 10% de los ingresos de privatizaciones para comprar armamento

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dio detalles sobre la decisión que buscar fortalecer a las Fuerzas Armadas.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni , confirmó la creación de un fondo destinado a la compra de armamento . La iniciativa se financiará con el 10% de los ingresos provenientes de privatizaciones.

"Este gobierno se compromete a promover la sostenida reconstrucción del instrumento militar y esperamos que el gobierno que nos suceda, sea quien sea, le de continuidad a esta política de estado", expresó en conferencia de prensa.

Y sumó: "Es de interés nacional y tiene que estar más allá de toda ideología. Hemos determinado que el 10% de los ingresos fiscales provenientes de las privatizaciones, serán destinados a la compra de armamento y bienes de capital para nuestro sistema de defensa nacional".

Estas declaraciones le siguieron en concordancia con la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. "Es hora pasar de página e inaugurar un nuevo ciclo", lanzó.

El Gobierno creará un fondo para las Fuerzas Armadas

"Desde 2003 en adelante el Estado promovió una reconstrucción sesgada y revanchista de los 70 que ha dificultado cerrar la herida nacional. Reconciliarnos como sociedad requiere contar la historia completa", sentenció el jefe de Gabinete.

Sobre el fondo para las Fuerzas Armadas

La posibilidad de creación de este fondo era una posibilidad. Días atrás, TN planteó que Javier Milei evaluaba esta medida que apunta a destinar parte de los ingresos por privatizaciones, venta de terrenos y otros bienes públicos al reequipamiento de las FFAA.

Esto se implementaría en un esquema que el oficialismo analiza instrumentar por decreto o con una herramienta de mayor alcance normativo. El Ejecutivo ya habilitó por un lado nuevas herramientas para ejecutar las privatizaciones previstas en la Ley Bases y su reglamentación.

A su vez, la Agencia de Administración de Bienes del Estado tiene por otro lado vía libre para impulsar la venta de inmuebles nacionales que fueron declarados "innecesarios para la gestión estatal", entre ellos predios -como los de las fuerzas- sobre los que el oficialismo puso la mira en los últimos meses.

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La posible aplicación del Fondo Nacional de la Defensa

"La Ley de Administración Financiera (24.156) establece que los recursos con afectación específica deben surgir por ley, lo que abre una discusión sobre la creación un fondo de estas características solo con un decreto simple. En Balcarce 50 admiten que esa ingeniería jurídica todavía está en estudio", explicó el medio.

La referencia inmediata para esa discusión es el Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF), creado en 2020 para financiar el reequipamiento militar.

Esta norma establece una asignación específica para la recuperación, modernización e incorporación de material para las Fuerzas Armadas, pero la Ley de Presupuesto 2026 derogó el inciso central que le daba una fuente automática de financiamiento.

Desde Balcarce 50 calculan que pueden reunir entre US$1500 millones y US$3000 millones para nutrir ese fondo en distintas etapas si logran acelerar privatizaciones, venta de terrenos y enajenación de otros bienes públicos. La apuesta oficial es que esa caja permita sostener compras de alta magnitud sin cargar todo el peso sobre ingresos corrientes del Tesoro.

El Gobierno otorga un aumento para las Fuerzas Armadas.

Este esquema está vinculado con la negociación que realiza el ministro de Defensa Carlos Presti en Washington, con la posbile compra de helicópteros UH-60 Black Hawk. Esta eventual adquisición aparece como una opción para ampliar las capacidades de transporte táctico, asalto aéreo, apoyo logístico y despliegue rápido.

Nación ya activó la incorporación de los vehículos blindados Stryker para el Ejército, sostiene el programa de los F-16 con entrenamiento de pilotos y oficializó además el financiamiento para helicópteros navales livianos para la Armada. Se suman los proyectos abiertos por submarinos y buques, entre otros.