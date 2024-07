El Gobierno eliminó el pago de un impuesto para pasajeros de vuelos no regulares

En las últimas horas, mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial, se confirmó la quita de una tasa en los vuelos "no regulares". De qué se trata.

El Gobierno eliminó el pago del impuesto denominado Tasa de Seguridad de la Aviación para los pasajeros de vuelos no regulares , a través de la Resolución 696/2024 del Ministerio de Seguridad, publicada este jueves en el Boletín Oficial. Esto fue, en parte, como respuesta a la fuerte suba de otro impuesto aéreo en las últimas horas.

La medida dispuso eliminar la aplicación de la Tasa de Seguridad de la Aviación a los pasajeros que embarquen en aeronaves de transporte aéreo no regular, general, privado, afectadas a instrucción y entrenamiento, aeronaves de matrículas públicas nacionales o provinciales como las militares, policiales, aduaneras, aeronaves sanitarias y todo otra modalidad de transporte aéreo que no sea comercial regular.

Al argumentar la decisión, el texto oficial expuso que “resulta indispensable profundizar las políticas de desregulación del mercado interno, teniendo por fin la simplificación, reducción de cargas y de costos, mejorando la vida al ciudadano y las empresas”.

Un impuesto sube, otro impuesto se va

En este sentido, indicaron que “en observancia del principio de cielos abiertos, a fin de avanzar en la facilitación del trámite del transporte aeronáutico, resulta necesario limitar las actividades alcanzadas por el pago de Tasa de Seguridad de la Aviación, que pasará a ser aplicada sólo a los pasajeros que embarquen en aeronaves destinadas al servicio aéreo de transporte regular”.

aeropuerto.jpg Un impuesto fue eliminado para los pasajeros de vuelos no regulares, pero otro creció un 22,3%.

En tanto, precisó que “los pasajeros que embarquen en aeronaves que no estén destinadas a los denominados vuelos comerciales regulares, a futuro no se encontrarán alcanzados por la citada Tasa de Seguridad de la Aviación, ya que ello permite reducir una carga sobre actividades económicas y recreativas que por sus características, y en el marco de las nuevas políticas, no resulta ni motivado ni costo-eficiente imponerles la carga del pago de una Tasa”.

La decisión se conoce tras el aumento del 22,3% en la tasa de protección al vuelo en ruta y en la tasa de apoyo al aterrizaje. Esta medida fue oficializada el pasado lunes, con la firma de la titular de la Dirección Nacional de Transporte Aéreo, Daniela Mora.

Desde EANA indicaron que “las tasas que se actualizan son exclusivamente las correspondientes a vuelos internacionales. Se trata de las Tasas de Protección al Vuelo en Ruta y Apoyo al Aterrizaje”, servicios brindados por EANA.

Por qué se actualizó

Apuntaron que “estas tasas no se actualizaban desde 2018 y que los valores de las tasas de vuelos de cabotaje no se modificaron. Si bien el cuadro tarifario refleja la totalidad de las mismas (internacionales-cabotaje) porque es único, el incremento solo aplica a las internacionales”.

La actualización es del 22,3% y este porcentaje representa la inflación de Europa desde 2018 a la fecha.

“Se toma este parámetro ya que la mayoría de proveedores de bienes y servicios de EANA son europeos y es el valor que han trasladado a la empresa”, señalaron; y remarcaron que “este aumento está vinculado con la necesidad de generar recursos para destinarlos a la inversión en tecnología, que hoy EANA requiere. Desde que asumimos la gestión hemos atacado fuertemente los gastos de la empresa. Se revisaron contratos, se redujo la planta en 70 personas y, en paralelo, estamos trabajando en optimizar los ingresos, por eso actualizamos el cuadro tarifario”.