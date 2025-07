El Gobierno eliminó varios programas que asistían a víctimas de violencia de género

Se confirmó este miércoles, la decisión de dejar sin efectos varias resoluciones del ex Ministerio de la Mujer.

Con la resolución 466/2025 firmada por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, se confirmó la derogación de dos programas que habían sido establecidos por el ex Ministerio de la Mujer . Esta medida se publicó en el Boletín Oficial y justifica la decisión por ciertas irregularidades.

Ambos programas fueron instrumentados durante la gestión del ex Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Según indica el Gobierno Nacional, ninguno de ellos brindaba una respuesta adecuada a las mujeres víctimas de violencia de género .

violencia de genero.jpg

Las irregularidades en los casos que abordaban estos programas

Esta decisión se apoya en el informe que realizó la Unidad de Auditoría Interna del ex Ministerio de Género. El documento establece que sólo el 38% de los casos asistidos no contaban con acciones de abordaje o seguimiento; el 75% de las acciones activas no se actualizaban hacía más de seis meses y el 26% de los expedientes carecía de estrategias integrales de intervención.

Además, se observaron déficits en la documentación de respaldo, registros sin firma profesional y desconexión entre sistemas primarios y auxiliares de carga.

programas eliminados

Por otra parte, el Ministerio de Justicia de la Nación resolvió en esta resolución que se instruía a la Subsecretaría de Derechos Humanos, a la Unidad de Auditoría Interna y a la Subsecretaría de Gestión Administrativa para que implementen las medidas necesarias que garanticen la aplicación efectiva de la derogación, todo en el marco de las competencias asignadas tras la reforma ministerial.

El texto que se publicó este miércoles a la madrugada establece que "la auditoría concluyó que el circuito implementado por el Ministerio para el seguimiento de las personas asistidas y la supervisión del desarrollo de las actuaciones ejecutadas no resultaba suficiente para mitigar los riesgos de cumplimiento y control".

Esta medida se enmarca en el proceso de reorganización que realiza la gestión libertaria prevista en la Ley Bases (Ley 27.742) que otorga al Poder Ejecutivo facultades excepcionales en materia administrativa y económica para reducir estructuras, controlar el gasto y mejorar la calidad institucional.

Por decreto, dos programas contra la violencia de género fueron eliminados

Semanas atrás, con la publicación del Decreto 436/2025, el Gobierno Nacional eliminó artículos centrales de dos leyes que promovían políticas públicas sobre violencia de género y educación vial en el ámbito escolar. La medida fue impulsada por el presidente Javier Milei y refrendada por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

De ese modo, con esta medida se disolvió el Observatorio de la Educación Vial y suprimió la jornada obligatoria "Educar en Igualdad" en todo el sistema educativo.

En concreto, se eliminaron el artículo 3° de la Ley 27.234 y los artículos 5° y 6° de la Ley 27.214. El texto oficial argumenta que estas disposiciones creaban competencias que ya no deberían recaer sobre el Gobierno nacional.