El Gobierno habilitó el trámite de pensión digital para los adultos mayores que no tienen aportes

La Pensión Universal para el Adulto Mayor ya se puede realizar de manera 100% online a través de la página de ANSES.

En medio del proceso de digitalización que atraviesa el Estado, el Gobierno simplificó el acceso a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) , un beneficio destinado a los mayores de 65 que no cuentan con los aportes jubilatorios suficientes.

La PUAM es una de las pensiones más importantes para los adultos mayores, sobre todo aquellos que no cumplen con los 30 años de aportes necesarios para obtener una jubilación. A partir de la nueva modificación, se puede gestionar de forma totalmente digital a través de Mi Anses, facilitando y agilizando la solicitud del beneficio.

La PUAM consiste en un beneficio de carácter vitalicio y no contributivo , por lo cual busca brindar una cobertura previsional a aquellos sectores de la población que no cuenta con los 30 años de aportes requeridos para solicitar una jubilación tradicional.

Para tener acceso a la PUAM es necesario:

Tener 65 años de edad o más.

No cobrar ninguna jubilación o pensión de un organismo nacional, cajas provinciales o municipales.

No estar cobrando la Prestación por Desempleo.

Ser argentino, argentino naturalizado con 10 años de residencia en el país (anteriores a la solicitud de la PUAM), o extranjero con una residencia mínima de 20 años (de los cuales 10 años deben ser inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud de la prestación).

Esta prestación garantiza un ingreso mensual y cobertura de salud. El monto del ingreso, equivale al 80 por ciento del monto total de una jubilación mínima y el ajuste se realiza mensualmente siguiendo el Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC.

jubilaciones.jpg La pensión está destinada a los adultos mayores sin aportes suficientes.

Además, los titulares de la PUAM tienen acceso a la cobertura de salud de PAMI y tienen derecho a cobrar asignaciones familiares (por Hijo, Hijo con Discapacidad, Cónyuge y Ayuda Escolar Anual).

El trámite digital para cobrarla

El primer paso fundamental es contar con la Clave de la Seguridad Social y verificar que los datos personales y de contacto sean correctos y estén actualizados en el sistema.

mi anses

El paso a paso: