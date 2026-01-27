El Gobierno incluyó la baja de la edad de imputabilidad en las sesiones extraordinarias

Javier Milei anuncia un 2026 con más reformas y con el mismo objetivo desde que llegó a la presidencia: déficit cero.

Cumpliendo con la promesa realizada anoche durante su acto en Mar del Plata, el presidente Javier Milei oficializó este martes la ampliación del temario de las sesiones extraordinarias del Congreso para habilitar el debate sobre la baja de la edad de imputabilidad.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la medida fue formalizada a través del Decreto 53/2026 publicado en el Boletín Oficial, el cual lleva las firmas del mandatario y de su vocero y actual ministro, Manuel Adorni.

El texto normativo es escueto pero contundente. En su Artículo 1°, ordena: "Inclúyese en el temario a tratar por el H. Congreso de la Nación, durante el período de Sesiones Extraordinarias convocadas a partir del 2 de febrero de 2026, la consideración de los Proyectos de Ley vinculados al Régimen Penal Juvenil".

sesiones extraordinarias congreso

Esta decisión administrativa le da marco legal al anuncio político que Milei realizó horas antes en la esquina de Güemes y Avellaneda, donde ante sus seguidores sentenció: "En Argentina el que las hace las paga; delito de adulto, pena de adulto".

El proyecto que enviará el Ejecutivo, impulsado por las carteras de Seguridad y Justicia, busca modificar el régimen actual vigente desde la dictadura militar, bajando el piso de punibilidad (que actualmente está en 16 años) para permitir que los menores que cometan delitos graves puedan ser juzgados y condenados.

"Dentro de poco vamos a tener leyes de países razonables"

El presidente Javier Milei encabezó este lunes por la noche una actividad pública en el centro de Mar del Plata, donde destacó la agenda legislativa del Gobierno y sostuvo que “dentro de poco vamos a tener leyes de países razonables”. El mensaje fue pronunciado ante una concentración de simpatizantes en la esquina de Güemes y Avellaneda, como parte del denominado “Tour de la Gratitud”, una serie de recorridas con las que agradece el respaldo electoral recibido en 2025.

Milei inició la caminata por la avenida Avellaneda pasadas las 21 y, minutos después, tomó un megáfono para dirigirse al público. En su discurso, hizo referencia a los resultados electorales en la ciudad y al rol que, según señaló, tuvo ese distrito en la consolidación del triunfo nacional. “En septiembre tuvimos un traspié, pero acá ganamos y fue la base de la reconstrucción para octubre”, expresó.

milei en mdp 2

En la antesala de las sesiones extraordinarias del Congreso, que comenzarán el 2 de febrero, el Presidente se refirió al estado parlamentario de los principales proyectos impulsados por el oficialismo. “Ya tenemos dictamen para la ley de glaciares y la modernización laboral. Dentro de poco vamos a tener leyes de países razonables”, afirmó.

Durante su mensaje, Milei volvió a enfatizar los lineamientos económicos de su gestión y defendió la aprobación del Presupuesto con déficit cero. “El déficit cero es política de Estado”, sostuvo, al tiempo que remarcó que el Gobierno avanza en el cumplimiento de los compromisos asumidos durante la campaña. “Todas las promesas que hice van a estar cumplidas antes de mitad de año”, agregó.