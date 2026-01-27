Javier Milei en Mar del Plata: "Dentro de poco vamos a tener leyes de países razonables"

El Presidente aseguró que el oficialismo avanza con la Ley de Glaciares, la reforma laboral y la modificación del Régimen Penal Juvenil.

El presidente Javier Milei encabezó este lunes por la noche una actividad pública en el centro d e Mar del Plata, donde destacó la agenda legislativa del Gobierno y sostuvo que “dentro de poco vamos a tener leyes de países razonables”. El mensaje fue pronunciado ante una concentración de simpatizantes en la esquina de Güemes y Avellaneda, como parte del denominado “Tour de la Gratitud”, una serie de recorridas con las que agradece el respaldo electoral recibido en 2025.

Milei inició la caminata por la avenida Avellaneda pasadas las 21 y, minutos después, tomó un megáfono para dirigirse al público. En su discurso, hizo referencia a los resultados electorales en la ciudad y al rol que, según señaló, tuvo ese distrito en la consolidación del triunfo nacional. “En septiembre tuvimos un traspié, pero acá ganamos y fue la base de la reconstrucción para octubre”, expresó.

En la antesala de las sesiones extraordinarias del Congreso, que comenzarán el 2 de febrero, el Presidente se refirió al estado parlamentario de los principales proyectos impulsados por el oficialismo. “Ya tenemos dictamen para la ley de glaciares y la modernización laboral. Dentro de poco vamos a tener leyes de países razonables”, afirmó. También confirmó que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso una propuesta de modificación del Régimen Penal Juvenil.

MILEI EN MDP

Durante su mensaje, Milei volvió a enfatizar los lineamientos económicos de su gestión y defendió la aprobación del Presupuesto con déficit cero. “El déficit cero es política de Estado”, sostuvo, al tiempo que remarcó que el Gobierno avanza en el cumplimiento de los compromisos asumidos durante la campaña. “Todas las promesas que hice van a estar cumplidas antes de mitad de año”, agregó.

El mandatario estuvo acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y por dirigentes del oficialismo nacional y bonaerense. La actividad se desarrolló en un contexto de fuerte presencia de seguidores, aunque también se registraron expresiones críticas de grupos reducidos que se concentraron en sectores cercanos.

La visita a Mar del Plata se produjo pocos días después de su regreso al país tras su participación en el Foro Económico Mundial de Davos. Según el cronograma oficial, este martes continuará su agenda en la ciudad con una intervención central en “La Derecha Fest”, un encuentro político-cultural organizado por sectores afines al oficialismo, previsto en un balneario del sur de la ciudad. La actividad marcará el cierre de su estadía y el inicio de una semana atravesada por definiciones legislativas clave para el Gobierno.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/2015958716835651839&partner=&hide_thread=false TOUR DE LA GRATITUD

Muchas gracias Mar del Plata...!!!

VIVA LA LIBERTAD CARAJO pic.twitter.com/8A2xhninDu — Javier Milei (@JMilei) January 27, 2026

Las reformas en debate: glaciares, mercado laboral y régimen penal juvenil

La Ley de Glaciares que impulsa el oficialismo busca modificar el marco vigente para la protección de los ambientes periglaciares, con el objetivo de compatibilizar la actividad productiva con criterios de preservación ambiental. El proyecto cuenta con dictamen de comisión y forma parte del temario habilitado para el período de sesiones extraordinarias.

En el caso de la reforma laboral, la iniciativa apunta a introducir cambios en el régimen de contratación, los mecanismos de indemnización y la negociación colectiva. El texto oficial se enfoca en reducir la litigiosidad laboral y flexibilizar ciertos esquemas de contratación, con el argumento de promover el empleo formal. Todavía no tiene sanción de ninguna de las dos cámaras y comenzaría a tratarse en febrero en el Senado que ya le dio dictamen de comisión.

En paralelo, el Gobierno confirmó el envío al Congreso de un proyecto para modificar la Ley Penal Juvenil, que regula la responsabilidad penal de los menores. Según adelantaron, la propuesta incluiría cambios en la edad de imputabilidad y en el régimen de sanciones, un debate que genera posiciones encontradas entre los distintos bloques parlamentarios y organizaciones especializadas.