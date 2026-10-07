El proyecto de García Moritán para cambiar la imagen de Evita por Messi en un emblemático edificio

La iniciativa llega luego de la despedida del rosarino de la Selección Argentina. El exlegislador porteño aseguró que impulsará este cambio como ciudadano.

Luego del último partido de Lionel Messi con la Selección Argentina, que se disputó este martes por la noche en el estadio Monumental, una propuesta de un exlegislador volvió al debate. Roberto García Moritán propone reemplazar la imagen de Eva perón por una del jugador en el icónico edificio.

El exlegislador porteño puso en el centro de debate que la i magen que se encuentra en el edificio de Desarrollo Humano y Salud , su nueva facha sea con la imagen del astro rosarino, anunció a través de su cuenta de X.

Según expresó el exmarido de Pampita, impulsará el proyecto como una iniciativa popular y adelantó la propuesta. "Como ciudadano y a través de una iniciativa popular, voy a presentar un proyecto de ley para reemplazar la imagen de Eva Perón del edificio de Desarrollo Humano por una de Lionel Messi", escribió.

La iniciativa llega luego de la despedida del rosarino de la Selección Argentina. "La iniciativa no pretende desconocer la relevancia histórica de las obras existentes", aclaró luego teniendo en cuenta las críticas que podría llegar a traer su proyecto.

PROYECTO DE LEY.

Mañana, como ciudadano y a través de una iniciativa popular, voy a presentar un proyecto de ley para reemplazar la imagen de Eva Perón del edificio de Desarrollo Humano por una de Lionel Messi. pic.twitter.com/X9UHY5IrBW — Roberto García Moritán (@Robergmoritan) October 7, 2026

"El reconocimiento a Lionel Messi trasciende diferencias partidarias y generacionales. Su trayectoria deportiva forma parte de la historia contemporánea argentina y constituye un símbolo de enorme reconocimiento internacional", sumó en su defensa del proyecto.

La obra sería elegida a través de un concurso público nacional y debería respetar las características arquitectónicas y patrimoniales del inmueble.

Las dos figuras de Eva que son parte de la fachada, fueron instaladas en 2011 y están realizadas en estructuras metálicas diseñadas por el artista Alejandro Marmo. Una se encuentra orientada hacia el sur y la otra hacia el norte.

García Moritán y sus propuestas alrededor del icónico edificio

La propuesta no es inédita en la agenda del dirigente. En 2022 ya había impulsado una campaña de recolección de firmas con el mismo objetivo, aunque no prosperó.

Ese mismo año, cuando era legislador porteño por Republicanos Unidos, fue todavía más lejos: presentó un proyecto que proponía directamente la demolición del edificio. El texto planteaba que "el inmueble será demolido y el terreno será destinado a la ampliación de la 9 de Julio para el mejoramiento del tránsito".

En aquel momento, el político vinculó su propuesta con las protestas y cortes de calle que se registraban en la capital del país. "En lo que va del año hubo más de 600 piquetes y cortes en la CABA por culpa de Nación", había explicado.

Este nuevo borrador de Moritán también contempla la posibilidad de retirar, trasladar o modificar una de las dos representaciones de Eva Perón. En caso de ser retirada, la obra debería ser preservada. Cualquier modificación del edificio, a su vez, requeriría la intervención y autorización de los organismos encargados de proteger el patrimonio histórico.

Respecto al financiamiento, el documento indica recurrir a donaciones y aporte de particulares como también de empresas, con el objetivo de evitar un gasto significativo para el Estado. También establece que, en caso de aprobarse la norma, el Poder Ejecutivo deberá determinar la autoridad encargada de aplicarla y reglamentarla dentro de los 90 días.