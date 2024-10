En Puerto Madryn salen al cruce de Flybondi tras la falla en el avión: "La culpa no es del aeropuerto"

El reciente comunicado de Flybondi advirtiendo que analiza dejar de volar a Puerto Madryn luego de que uno de sus aviones se averió y paralizó la actividad en el aeropuerto de la ciudad. no sólo generó sorpresa en Chubut , sino que enseguida surgieron voces que salieron al cruce de la compañía low cost .

“Si no pueden venir todos los días, que vengan tres o cuatro veces por semana y listo”, añadió el operador turístico, dando cuenta de que la necesidad de recibir turistas por vía aérea es crucial para la ciudad de las ballenas, que igualmente tiene a 70 kilómetros la terminal de Trelew, que históricamente la abasteció con visitantes.

La respuesta se da luego de que, desde el último domingo a la tarde hasta la mañna del lunes, una falla en un avión de la low cost paralizó la actividad en el aeropuerto internacional El Tehuelche y obligó a desviar varios vuelos de Aerolíneas Argentinas que no pudieron aterrizar ni despegar allí.

Lo que sorprendió a todos en Madryn es que luego de difundirse esa situación, y de que los operadores turísticos manifestaran su malestar ante el inconveniente, Flybondi salió a responsabilizar del problema a la infraestructura de la pista de la terminal aérea, que en este 2024 estuvo varios meses cerrada para la última etapa de refacciones y mejoras tanto en la pista como en las instalaciones, que fueron reinauguradas recientemente.

Qué había dicho Flybondi

"Flybondi expresa su malestar ante las reiteradas acusaciones recibidas en los últimos meses respecto a inconvenientes operativos en el Aeropuerto El Tehuelche", comenzaba el comunicado que hizo público la compañía.

"Dado el impacto que esta situación genera en términos económicos y reputacionales, la low cost se encuentra analizando la continuidad de sus vuelos a Puerto Madryn hasta que haya soluciones que garanticen una infraestructura acorde a las necesidades de la industria", continuaba.

AeropuertoTehuelche.jpg El Aeropuerto Internacional El Tehuelche, en Puerto Madryn, estuvo varios meses cerrado en este 2024 por mejoras tanto en la pista como en el edificio.

Ante esos argumentos, Cruz hizo algunas aclaraciones: “Las cancelaciones que perjudicaron a Aerolíneas Argentinas fueron dos veces y después las otras cancelaciones no fue por culpa del aeropuerto ni por culpa de Puerto Madryn, sino que cancelaban (los vuelos) porque no tienen aviones”.

Según el representante, “la única forma que (los prestadores turísticos locales) se enteraron de las cosas fue cuando hacíamos una publicación, porque nunca tuvimos contacto”.

“La primera vez pude hablar con quien fue el primer CEO comercial pero después modificaron de nuevo la estructura de la empresa y todo cambió”, agregó.

"No queremos que se vayan"

Cruz hizo un claro reclamo: “Pedimos que sean claros, que sean responsables y que se cumplan los servicios. No queremos que se vayan. Cuando vino fue con un gran servicio para toda la comunidad, con tarifas buenas, pero no podemos trabajar así. No es culpa de Puerto Madryn, ellos son los culpables”.

El representante del sector turístico también hizo una aireada convocatoria a los responsables de la aerolínea: “Que en algún momento se dignen a levantar el teléfono o recibir el llamado para que vengan y nos reunamos cara a cara”.

Y reiteró que los prestadores chubutenses nunca pidieron que se retiren porque la conectividad aérea es clave para el desarrollo de su actividad.