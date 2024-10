En vivo, el derrumbe en un hotel en Villa Gesell: un muerto, una mujer rescatada y al menos 8 personas desaparecidas

Live Blog Post

Vecino definió el derrumbe como "la tragedia más grande" de Villa Gesell

Andrés es un vecino de Villa Gesell y amigo de Nahuel, uno de los desaparecidos por el derrumbe. “Nos enteramos porque las noticias en Villa Gesell vuelan. Comenzaron a circular comentarios de vecinos en grupos de WhatsApp hasta que escuchás que se cayó un edifico de 10 pisos y tomas noción de la envergadura de lo que pasó”, explicó Andrés al relatar los momentos posteriores al derrumbe.

“Cuando otras personas me comentan que había sido acá en el hotel Dubrovnik me vine corriendo. Conozco a María Rosa, la dueña, y a Nahuel, el sobrino que vivía con ella”, precisó en esa línea el vecino geselino.

Sobre los trabajos que se realizaban en el lugar y el pedido para iniciar los trabajos preliminares vinculados a la instalación de un ascensor, Andrés expresó: “No soy ingeniero, ni arquitecto, pero en el caso de que se estuviera haciendo un ascensor y se estuviera quitando una escalera, no haría que un edificio se caiga, y si se cae no se caería en su totalidad."

derrumbe hotel edificio villa gesell (11).jpeg

Además, agregó: "Las declaraciones del municipio no tienen ni pies ni cabeza, me parece que tendrían que investigar lo que pasó y no hacer conjeturas falsas en un momento en donde la familia atraviesa un momento difícil”.