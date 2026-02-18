En VIVO: sigue el reclamo por el cierre de Fate y el Gobierno dictó conciliación obligatoria

Live Blog Post

El líder de SUTNA afirmó que se presentarán "en todas las audiencias" que se los convoque

El jefe del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), Alejandro Crespo, en diálogo con A24 se hizo eco sobre la reunión a la que fueron convocados por la secretaría de Trabajo de la Nación.

"Nos vamos a presentar en todas las audiencias que se nos convoque, pero el tema es que se está tratando es proteger los puestos de trabajo de todos los compañeros", expresó.

"El reclamo de los trabajadores de neumáticos es que se defienda los puestos de trabajo y la continuidad de sus tareas", indicó Crespo. Mientras dure la mediación, la protesta continuará y los empleados se quedarán dentro del predio industrial.