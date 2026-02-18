El clima en Neuquén

Cierre definitivo LA MAÑANA | NEUQUEN - 18 de febrero de 2026 - 13:30

En VIVO: sigue el reclamo por el cierre de Fate y el Gobierno dictó conciliación obligatoria

La empresa de neumáticos cerró sorpresivamente sus puertas y más de 900 trabajadores se quedaron sin empleo.

El directorio de FATE tomó la decisión de cerrar la empresa en las últimas horas. La empresa fabricante de neumáticos anunció sorpresivamente su cierre definitivo que afecta a 920 empleados y una amplia cadena de tercerizados entre comercial y proveedores.

En este sentido, los trabajadores se congregaron en la puerta de la empresa para pedir soluciones concretas al quedarse sin trabajo. El jefe del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), Alejandro Crespo, reclamó: "La parte macroeconómica la maneja el Gobierno y la de inversiones, la empresa, tienen que ponerse de acuerdo y arreglar esto".

"Estamos hace 14 meses sin aumento salarial, no fue esa la ecuación por la que la empresa tuvo problemas, ya que habla de la situación macroeconómica por la importación de neumáticos y el tipo de cambio", planteó Crespo.

cierre fate neumaticos

El Gobierno dictó la conciliación obligatoria por 15 días

Pasadas las 13 horas, el Ministerio de Capital Humano emitió un comunicado en el que informa que el Gobierno dictó la conciliación obligatoria en el conflicto entre Fate y el sindicato Sutna por un período de 15 días.

"Durante dicho plazo, las partes deberán retrotraer la situación al estado previo al conflicto y abstenerse de adoptar medidas que alteren el normal desarrollo de las relaciones laborales, mientras se desarrollan las instancias de negociación convocadas por el ministerio", indicó la cartera.

El líder de SUTNA afirmó que se presentarán "en todas las audiencias" que se los convoque

El jefe del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), Alejandro Crespo, en diálogo con A24 se hizo eco sobre la reunión a la que fueron convocados por la secretaría de Trabajo de la Nación.

"Nos vamos a presentar en todas las audiencias que se nos convoque, pero el tema es que se está tratando es proteger los puestos de trabajo de todos los compañeros", expresó.

"El reclamo de los trabajadores de neumáticos es que se defienda los puestos de trabajo y la continuidad de sus tareas", indicó Crespo. Mientras dure la mediación, la protesta continuará y los empleados se quedarán dentro del predio industrial.

Trabajadores de la empresa ingresan a la empresa para una asamblea

Al grito de "Fate no se cierra", trabajadores de la empresa comenzaron a ingresar al predio para realizar una asamblea todos los despedidos.

"No hay más que pelear compañeros, vengan a pelearla", arengaba uno de los empleados desde el alambrado dentro de la empresa.

Por el momento, no se conocieron detalles de la mediación que convocó la secretaría de Trabajo entre el sindicato y la empresa.

"Nos solidarizamos con los empleados de FATE"

En conferencia de prensa de la CGT, Jorge Sola se hizo eco de los inminentes despidos de 920 empleados tras el cierre de la fábrica de neumáticos.

"La empresa FATE, por citar solamente la de hace pocas horas, ha cerrado y dejado a casi mil trabajadores con los cuales nos solidarizamos", indicó el líder de la central gremial.

Y sumó: "Cada día se pierden 400 puestos de trabajo formales y han quedado en el camino más de 21.000 pymes en estos dos años, ese es el rompimiento del tejido social y productivo que está sucediendo en la Argentina".

conferencia cgt
Empleados ingresaron a la empresa y rompieron el alambrado

Trabajadores de la empresa de neumáticos ingresaron al predio y rompieron el alambrado para entrar por la fuerza.

Horas antes, el delegado sindical que encabeza los reclamos desde el interior de la fábrica, avisó que harán "todas las acciones necesarias para revertir esta situación".

Consultado sobre si evaluaban tomar la fábrica, precisó: "Vamos a hacer todas las acciones necesarias para defender los intereses de los trabajadores. No se descarta absolutamente nada".

ingreso trabajadores fate
El Gobierno Nacional llamó a una audiencia de conciliación

Frente a esta situación y el aumento de la tensión en el lugar, en los últimos minutos se conoció que el Gobierno Nacional convocó a FATE y a SUTNA a una audiencia de conciliación. Mientras que parte de los trabajadores ingresaron a la planta.

A las 12.30 horas se espera una reunión con el secretario de Trabajo.

"Llamamos a la CGT a que se haga presente"

"Llamamos a la CGT a que se haga presente y que tome este compromiso de solucionar este problema. Llamamos a los secretarios generales de la CGT a colocarse al servicio de los trabajadores del neumático", planteó en diálogo con los medios.

Tras el cierre de la empresa FATE, el sindicato pide la intervención de la CGT

