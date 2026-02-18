En VIVO: sigue el reclamo por el cierre de Fate y el Gobierno dictó conciliación obligatoria

El directorio de FATE tomó la decisión de cerrar la empresa en las últimas horas. La empresa fabricante de neumáticos anunció sorpresivamente su cierre definitivo que afecta a 920 empleados y una amplia cadena de tercerizados entre comercial y proveedores.
El Gobierno dictó la conciliación obligatoria por 15 días
Pasadas las 13 horas, el Ministerio de Capital Humano emitió un comunicado en el que informa que el Gobierno dictó la conciliación obligatoria en el conflicto entre Fate y el sindicato Sutna por un período de 15 días.
"Durante dicho plazo, las partes deberán retrotraer la situación al estado previo al conflicto y abstenerse de adoptar medidas que alteren el normal desarrollo de las relaciones laborales, mientras se desarrollan las instancias de negociación convocadas por el ministerio", indicó la cartera.
Dejá tu comentario