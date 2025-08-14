Entre redes sociales y juegos: cómo usan su tiempo libre los chicos argentinos

Un informe de Argentinos por la Educación revela que, aunque el 89% de los alumnos de primaria usa redes sociales, aún prevalecen actividades con amigos.

En la previa del Día del Niño, un informe elaborado por Argentinos por la Educación analizó cómo utilizan su tiempo libre los estudiantes de 3º y 6º grado de primaria en Argentina , a partir de las respuestas que dieron en los cuestionarios complementarios de las Pruebas Aprender 2024 y 2023 . El relevamiento muestra una fuerte presencia de la tecnología en la vida cotidiana con las redes sociales , pero también la persistencia de actividades recreativas, deportivas y sociales fuera de las pantallas.

Según los datos de 6º grado, el 89% de los alumnos utiliza redes sociales, el 87% mira series, películas o videos y el 68% juega en entornos digitales. Un 40% incluso crea contenido para publicar en redes.

A pesar del tiempo que dedican a dispositivos y plataformas digitales, un 85% de los encuestados dijo participar en actividades artísticas, deportivas, físicas o juegos al aire libre. Además, el 81% afirmó que se reúne con amigos y amigas en su tiempo libre.

En cambio, las actividades vinculadas al aprendizaje formal fuera de la escuela muestran cifras más bajas: solo el 35% de los alumnos estudia idiomas y el 46% lee libros por iniciativa propia. Este último dato refleja una caída respecto a 2018, cuando el 61% de los estudiantes dijo leer textos fuera del ámbito escolar.

El informe también releva las costumbres de los niños de 3º grado. En este grupo, el 91% indicó que mira dibujitos, series y películas, mientras que el 80% juega al aire libre. Además, un 42% lee cómics, y entre el 22% y el 26% participa de talleres o clases de baile, arte o música.

Estas cifras muestran que, en las edades más tempranas, las actividades recreativas fuera de la pantalla tienen un peso importante, aunque la tecnología también ocupa un lugar central.

Opiniones de especialistas

Irene Kit, presidenta de la Asociación Civil Educación para Todos, subrayó la importancia de esta etapa de la vida para la socialización y el desarrollo integral: “Los estudiantes de los grados 3º a 6º tienen entre 8 y 11 años, una edad especialmente potente para la interacción social, la inclusión en actividades de equipo, la identificación de habilidades y gustos personales. El incremento del acceso a contenidos y recursos digitales se vive como un hecho ineludible, y pocas veces cuenta con la adecuada supervisión parental, aun cuando a edades cada vez más tempranas se accede a estos recursos, tan potentes como riesgosos para el desarrollo y la salud integral de los niños y niñas”.

Por su parte, Inés Zerboni, licenciada en Psicopedagogía y directora de Proyecto E, advirtió que el tiempo libre es un espacio clave para el desarrollo emocional y social: “Hoy, el mayor porcentaje de los alumnos usa pantallas en su tiempo libre. La tecnología es parte del mundo actual, pero su uso excesivo limita experiencias esenciales: jugar, moverse, crear y compartir. Los niños necesitan aburrirse para inventar, correr para liberar energía y estar con otros para aprender a convivir. Somos los adultos quienes debemos ofrecerles alternativas enriquecedoras: un deporte, una actividad artística, un encuentro con amigos o un rato en contacto con la naturaleza”.

Un cambio en las tendencias

El análisis de Argentinos por la Educación deja en evidencia que, aunque las actividades digitales han ganado terreno en la última década, todavía existe un alto porcentaje de niños que realizan prácticas recreativas y sociales más tradicionales. Sin embargo, la disminución en la lectura y el aprendizaje de idiomas fuera de la escuela marca un retroceso que preocupa a educadores y especialistas.

En vísperas del Día del Niño, el desafío parece estar en equilibrar el uso de la tecnología con experiencias que fomenten la creatividad, la actividad física y la interacción social. Las cifras muestran que no se trata de reemplazar unas actividades por otras, sino de lograr que convivan de manera saludable, ofreciendo a los chicos un abanico de opciones que enriquezcan su desarrollo integral.