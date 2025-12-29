Escándalo en la AFA: por qué postergaron la audiencia de los presuntos testaferros de Toviggino
Dos personas debían declarar ante la Justicia por su vínculo con una mansión en Pilar, atribuida a la mano derecha de Chiqui Tapia.
Un inédito giro se dio en la causa que investiga una mansión en Pilar atribuida a Pablo Toviggino, mano derecha de Claudio "Chiqui" Tapia, tras suspenderse la audiencia donde iban a declarar los presuntos testaferros del tesorero de la AFA .
Esta medida se dispuso tras una presentación judicial que realizó el abogado de la jubilada Ana Lucía Conte y su hijo Luciano Pantano, Mariano Moran. Ambos debían presentarse a través de videoconferencia en el expediente a cargo del juez Marcelo Aguinsky.
Según reveló TN, esta maniobra habría sido para que la causa deje de investigarse en el fuero en lo Penal Económico. En esta causa se investiga a Conte y Pantano que aparecen en papeles como dueños de la fastuosa mansión. Fuentes judiciales indicaron que el letrado habría indicado que Aguinsky no es el juez competente para investigar este caso y que el expediente debe pasar a la justicia federal de Campana, indicó La Nación.
Una mansión millonaria en la lupa e ingresos incompatibles
La mujer y su hijo serían los dueños de la sociedad Real Central, propietaria de la lujosa quinta de Villa Rosa, en Pilar, de cinco hectáreas, que la justicia investiga si pertenece a Toviggino. En este sentido es que el magistrado había indicado el viernes pasado levantar el secreto bancario, fiscal y financiero del tesorero. Fue la medida más directa dictada sobre él en relación con esta propiedad.
La propiedad está valuada en 1,8 millones de dólares y resulta que al levantarse el secreto fiscal y bancario se conoció que ninguno de los dos posee ingresos declarados compatibles con el volumen de bienes que figuran a su nombre.
La audiencia estaba prevista para este lunes a las 11 horas. La causa tomó mayor impulso luego de un allanamiento en la propiedad, donde se hallaron elementos que refuerzan las sospechas: más de 40 autos de lujo, objetos con insignias de la AFA y documentación vehicular que habilitaba el uso de autos incautados a familiares de dirigentes del fútbol argentino.
De esta forma, Conte y Pantano están acusados de oficiar como testaferros de los principales dirigentes de la AFA, presidida por Claudio "Chiqui" Tapia, que serían los verdaderos dueños de la casona.
Qué se sabe hasta el momento de los involucrados en la causa y el vínculo con la AFA
Ana Conte es una jubilada monotributista, que incluso recibió ayuda estatal en la pandemia, y su hijo Pantano, es el ex tesorero de Almirante Brown. Actualmente es el presidente de la Asociación de Fútbol Playa.
Pantano, tuvo además -desde 2021 - la mitad de las acciones de una empresa llamada "Central Parks Drinks S.R.L.", de poca actividad y con un capital social de apenas 300.000 pesos. El 16 de mayo de 2024 la rebautizaron como "Real Central S.R.L.", y su capital se incrementó a 58.000.000 de pesos.
En un programa de TN, revelaron que son alrededor de 120 autos, motos y deportivos de altísima gama, muchos valuados por encima de los 300 mil dólares, los que pasaron por las firmas, aunque sin la capacidad económica para justificar semejante patrimonio.
