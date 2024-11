Escándalo en la Universidad Nacional de Tucumán: denuncian que alumnos aprueban a cambio de dinero y favores sexuales

La docente alerta que también se cobrarían favores sexuales para tal fin: " Aquí el que no te cobra la nota, te culia ", dice una alumna en un audio en manos de la Justicia. “Esos alumnos que no tienen conocimientos ya están trabajando en instituciones públicas o privadas”, alertó un docente.

La denuncia está radicada ante la Fiscalía Federal Nº2 a cargo del fiscal Agustín Chit, quien según informó TN ya le tomó declaración a estudiantes y docentes de la carrera, y requirió información a la Dirección de Asuntos Jurídicos, a cargo de Augusto González Navarro, a quien "interrogó" días atrás en el marco de la causa donde se lleva adelante un sainete judicial sobre supuestos sobreprecios en obras menores en lugar de investigar el delito de fondo, el Robo de la Ciudad Universitaria de San Javier a la UNT.

Pruebas que sostienen la denuncia

Entre las pruebas habría "audios, capturas de chats y recibos de transferencias". El Licenciado Luis Solórzano es docente titular a cargo de Enfermería quirúrgica del adulto mayor y Practicantado en Enfermería II, pero por motivos personales delegó en diciembre de 2023 un parcial al jefe de trabajos prácticos de la misma: allí detectó que a través de una alumna que oficiaba de presunta "valijera" les cobraba entre $30.000 y $40.000 a sus compañeros para subir notas y aprobar alumnos. El dinero era remitido vía transferencia.

"Alumnos que habían contestado 2 preguntas de 30, si cada una valía un 0,33% y les correspondía un 0,66% tenían un 4. Otros tenían un 1,5% y tenían un 8", alertó el titular de la cátedra al relevar los exámenes que habían estado a resguardo del propio jefe de trabajos prácticos.

Lo presuntos audios dan cuenta de una conversación entre dos alumnas donde denuncian que el docente "ahora pide $30.000", mientras que "para el segundo parcial de Practicantado está cobrando $40.000 por parcial".

Solórzano detalló que ante las "sustanciales diferencias entre la nota real y la informada, pongo en conocimiento de las autoridades", en ese caso la coordinadora de la Escuela de Enfermería de Aguilares. Su materia es de Quinto Año, y reconoció que "es la primera vez que me toca trabajar con este docente", a la vez que lamentó que "alumnos que tienen los mínimos conocimientos van a obtener el título de Licenciado".

Facultad de Enfermería UNT.jpg Escuela de Enfermería de la Universidad Nacional de Tucumán, donde ocurrieron las irregularidades. Foto: Google.

"El grueso de los alumnos ya están trabajando en instituciones de salud públicas o privadas", alertó, por lo que "el riesgo es que un alumno no tiene las competencias necesarias y conocimientos mínimos para hacer una atención va a incurrir en un error y le puede costar la salud a ese paciente".

La denuncia anónima

La denuncia que llegó a la Fiscalía dice que "una de las principales y más grave situación está relacionada con el intercambio de notas de parciales (promoción de la materia) con dinero, regalos e incluso favores sexuales, esto con total conocimiento por parte de la coordinadora a cargo de la institución".

"Es importante destacar que una vez finalizado el cursado de la carrera, con el trabajo final (tesis) a cargo de la Lic…., ella misma indica a dónde recurrir para realizar gráficos estadísticos a cambio de una remuneración como último requisito para aprobar la misma", detallaron.

La denuncia subraya: "Durante los años de cursado fui testigo de todas y cada una de las faltas cometidas por cada uno de estos docentes. Por ejemplo, la adulteración de notas para dar beneficio a un grupo de alumnos entre los cuales se encuentran el Abanderado y los 2 escoltas, quienes desde que iniciaron el cursado de la carrera son proveedores de regalos a docentes (notebook) y la compra del Paño (Bandera de ceremonias), siendo ellos solamente quienes tenían acceso a portarla, ya que no se realizó el debido procedimiento para la selección de los alumnos en tal caso".

"También cabe destacar dichos beneficios a cambio de favores sexuales entre alumnos y docentes, la manipulación de exámenes con el fin de colocar notas que influyen en la promoción de la materia como así también el reclamo por parte de alumnos que llevan años con irregularidades en la presentación de documentación para solicitar título, lo que condiciona en la mayoría de los casos el ingreso a un puesto de trabajo, incesantes presentaciones de notas que nunca llegan a manos del Sr. Decano Dr. Mateo Martínez", alertó el escrito.

"En mi caso particular, desde que ingresé se creó una especie de saña con mi persona donde a lo largo de la carrera me hicieron cursar y rendir más de 2 veces la misma materia alegando que me faltaba para completar el plan académico o cualquier cosa que se les venía a la mente. Con respecto al desempeño por parte de los docentes aplicado a los alumnos cabe mencionar el descontrol que ejerce la profesora, donde expone el mal manejo del grupo a cargo donde se realizan actividades poco éticas avaladas por la coordinación, por ejemplo, viajes dentro de la provincia con los alumnos donde se desconoce el fin o beneficio del mismo, reuniones donde se consume alcohol, o actividades de riesgo y exhibición en una pileta municipal", sostiene la misma.