Escándalo por un casamiento ilegal en una reserva natural: luces, DJ y hasta pista de baile

El caso escaló luego de que se viralizaran algunas imágenes de la boda en redes sociales. La Justicia analiza el evento realizado en el área protegida.

En las fotos que se conocieron a través de las redes sociales se puede ver el paisaje salteño y a los invitados sentados en distintas mesas.

La Justicia abrió una investigación por un casamiento realizado dentro de una reserva natural , que por cuestiones legales no contaba con habilitación. Desde el Ministerio de Producción y Minería advirtieron que el documento difundido como permiso “ no fue emitido por la autoridad ambiental competente ”, lo que encendió las alarmas sobre posibles irregularidades.

La acusación fue realizada por las autoridades de Cafayate luego de observar las imágenes que se viralizaron en redes sociales de una boda que se realizó en Quebrada de las Conches, ubicada en la Ruta Nacional 68, en Salta. Con la información obtenida, se realizaron las actuaciones administrativas correspondientes y se radicó la denuncia ante las autoridades pertinentes.

El caso escaló luego de que se viralizaran algunas imágenes de la boda, cuyos protagonistas fueron Nicole Pocoví y Federico Maran.

Se trata de un área protegida por la Ley Provincial 6806 y su uso está sujeto a normativas específicas de preservación del patrimonio geológico, paleontológico y paisajístico. Además, todo lo que se haga allí debe contar con la autorización de los organismos correspondientes.

Casamiento. Quebrada de las Conchas.

En las fotos que se conocieron a través de las redes sociales se puede ver el paisaje salteño y a los invitados sentados en distintas mesas, con los manteles, mantas y macetas haciendo juego con los colores naturales del lugar. A su vez, los novios contrataron luces especiales y un servicio de DJ que montaron en un costado de la pista de baile.

Qué dijeron las autoridades del polémico casamiento

A través de un comunicado, el Ministerio de Producción y Minería de Salta, a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, indicó que se tomó intervención ante la “circulación de un documento apócrifo vinculado a la supuesta autorización de un evento privado en la reserva natural, constatándose que dicho instrumento no fue emitido por el organismo competente”.

Casamiento Quebrada de las Cobchas.

En consecuencia, se activaron los procedimientos administrativos previstos por la normativa vigente y se efectuó la denuncia correspondiente en la Fiscalía Penal de Cafayate por presunta falsificación de instrumento público, “a fin de resguardar la legalidad de los actos administrativos y proteger un área de alto valor ambiental de la provincia”.

Las actividades en áreas naturales protegidas están reguladas por la Ley Nº7.070 de Protección del Medio Ambiente y la Ley Nº7.107 del Sistema Provincial de Áreas Protegidas. “Estas normas establecen que cualquier intervención debe cumplir una evaluación de impacto ambiental previa, con documentación técnica y verificación de las condiciones del sitio”, explicaron.

Quebrada de las Conchas

Salta: condenaron a la narco modelo acusada de traficar marihuana

Semanas atrás, la provincia de Salta volvió a ser noticia por otro escándalo, esta vez relacionado al narcotráfico. Allí, el Tribunal Oral Federal N°1 de Salta condenó a la narco modelo Martina Oliva, a 7 años de prisión, y a su pareja Joaquín Tolaba a 10 años tras hallarlos responsables de transportar 15 kilos de marihuana desde la frontera norte de Salta hasta la capital provincial en febrero de 2025.

El fallo se dictó en la ciudad de Salta, en un caso que tuvo gran repercusión por el perfil público de Oliva y la magnitud de las operaciones detectadas. Entre las medidas, el tribunal también ordenó el decomiso de una camioneta Toyota Hilux, utilizada en los traslados, por considerarla parte clave de la logística criminal.

La resolución de las juezas María Alejandra Cataldi, Gabriela Elisa Catalano y Marta Liliana Snopek fue condenar a los dos acusados como coautores del delito de transporte de estupefacientes agravado por la cantidad de personas involucradas.

modelo y pareja detenidos

Tolaba cumplirá con prisión efectiva. En el caso de Martina Oliva, en cambio, se mantendrá la modalidad de arresto domiciliario hasta que el fallo quede firme.