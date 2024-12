Esquirlas y heridas que dejó el segundo fracaso para tratar Ficha Limpia en Diputados

"He escuchado algunos comentarios que critican a La Libertad Avanza. El otro día hubo algunas ausencias, pero aún estando todos de La Libertad Avanza y el PRO, el proyecto (de Ficha Limpia) no iba a salir, no habríamos conseguido el cuórum", dijo este sábado Martín Menem en Neuquén. El presidente de la Cámara de Diputados estuvo en la provincia para lanzar el partido que ahora es de orden nacional. Se mostró con Karina Milei y los dirigentes locales, pero no pudo eludir las preguntas sobre la accidentada y última semana del período de sesiones ordinarias del Congreso.