Explosión en depósito de garrafas: un joven quedó al borde de la muerte por un brutal impacto

Tiene 18 años y permanece en terapia intensiva. Hay otros heridos graves, incendios y una colecta para asistir a las familias afectadas.

El estallido en un depósito de garrafas provocó incendios, lesionados y una investigación judicial para determinar responsabilidades.

La explosión de un depósito de garrafas en Merlo dejó una escena de destrucción, heridos graves y un barrio movilizado. En ese contexto, la historia de un joven de 18 años se volvió el eje de una reacción colectiva que combina angustia, solidaridad y una fuerte red de apoyo comunitario.

Thiago Vera resultó gravemente herido cuando salía de su casa a primera hora de la mañana. Una garrafa salió despedida tras la detonación y le impactó en la cabeza, provocándole un traumatismo severo . Desde entonces permanece internado en terapia intensiva, en estado crítico y bajo estricta vigilancia médica.

La situación generó una inmediata respuesta de su entorno, que impulsó cadenas de oración y campañas solidarias para acompañar tanto a su familia como a otros vecinos afectados.

Un impacto brutal que cambió todo en segundos

El hecho ocurrió minutos antes de las 7 de la mañana, en un depósito ubicado sobre una avenida principal. Según los primeros datos, un incendio se desató en el lugar y provocó múltiples explosiones. La onda expansiva lanzó objetos a gran distancia, entre ellos varias garrafas.

merlo La explosión de garrafas en Merlo dejó varios heridos graves y daños en viviendas cercanas; el hecho ocurrió a primera hora de la mañana.

En ese momento, Thiago salía de su casa junto a su madre. Uno de esos elementos lo golpeó de lleno en la cabeza. El resultado fue un cuadro crítico que obligó a una intervención quirúrgica de urgencia. Los médicos realizaron una craniectomía descompresiva y trabajaron para evacuar hematomas intracraneales, con el objetivo de reducir la presión y evitar daños mayores.

El joven continúa internado en una unidad de terapia intensiva. Su evolución es seguida de cerca por los profesionales, mientras su familia enfrenta horas de enorme incertidumbre. El caso generó conmoción no solo por la gravedad de las heridas, sino también por lo inesperado del episodio.

La reacción del barrio: oración, mensajes y apoyo

Frente a ese panorama, el entorno de Thiago activó una red de acompañamiento que se expandió rápidamente. En redes sociales comenzaron a circular mensajes pidiendo por su recuperación. Familiares, amigos y conocidos compartieron publicaciones cargadas de emoción.

Uno de los pedidos que más se replicó fue una convocatoria simple pero potente: encender una vela y rezar por su vida. Ese gesto simbólico se transformó en una cadena de oración que cruzó distintos grupos y plataformas.

Los amigos del joven también expresaron su apoyo con mensajes directos, donde destacaron su fortaleza y dejaron en claro que lo esperan. Las publicaciones reflejan un clima de angustia, pero también de esperanza. La comunidad digital se convirtió en un espacio donde canalizar el dolor y sostener a la familia en un momento crítico.

Al mismo tiempo, el acompañamiento no se limitó a lo virtual. En el barrio se multiplicaron los gestos concretos de ayuda, en un intento por contener una situación que impactó a varias familias.

Solidaridad frente a la pérdida y una causa en investigación

La explosión no solo dejó heridos. Varias viviendas cercanas sufrieron incendios y daños materiales importantes. Algunas familias perdieron pertenencias básicas y quedaron en una situación muy difícil.

Ante ese escenario, vecinos de la zona se organizaron para juntar ropa, alimentos, frazadas, productos de higiene y dinero. La respuesta fue rápida y coordinada, con puntos de recepción y distribución de donaciones.

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El colegio al que asistía Thiago también se sumó a la iniciativa. Los estudiantes impulsaron una colecta interna para colaborar con las víctimas. La propuesta incluyó la participación directa de los alumnos, que se encargaron de difundir la campaña y reunir elementos durante la jornada escolar. La movilización estudiantil sumó un componente emocional fuerte, ya que muchos de ellos tienen vínculo directo con el joven herido.

En paralelo, la investigación avanza para determinar las causas del incendio. La causa quedó en manos de la fiscalía correspondiente, que dispuso peritajes en el lugar. Entre las primeras hipótesis, se menciona la posible combinación de una fuga de gas con el uso de un artefacto eléctrico, lo que habría desencadenado la explosión.

Además del joven, varios trabajadores del depósito resultaron heridos. Tres de ellos presentan quemaduras de segundo y tercer grado y permanecen internados en terapia intensiva. También se reportaron situaciones de riesgo en comercios cercanos, donde algunas personas quedaron atrapadas durante las detonaciones.