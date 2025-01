Ficha Limpia: que políticos no podrían presentarse a las próximas elecciones si se aprueba la ley

Según lo estipula el proyecto, quienes enfrenten condenas en doble instancia antes de un año electoral no podrán postularse. Sin embargo, aquellos que sean condenados en segunda instancia durante el mismo año de las elecciones no estarán alcanzados por esta limitación. Este detalle ha sido introducido por el oficialismo como una forma de evitar la utilización política de procesos judiciales en períodos de campaña. De aprobarse, "Ficha Limpia" podría cambiar significativamente las reglas del juego político.

Entre los posibles afectados por esta normativa se encuentra un grupo diverso de exfuncionarios con condenas confirmadas en segunda instancia, cuyos casos son ampliamente conocidos. Uno de los ejemplos más relevantes es el de Cristina Fernández de Kirchner, cuya condena por administración fraudulenta en la causa “Vialidad” fue ratificada en 2024 por la Cámara de Casación. Este fallo, confirmado en un año no electoral, impediría que la vicepresidenta aspire a nuevos cargos públicos si la ley entra en vigencia.

Además de CFK, ¿quién se ve afectado por la Ficha Limpia?

Otro caso representativo es el de Amado Boudou, exvicepresidente, cuya responsabilidad en el escándalo de la imprenta Ciccone fue ratificada por la Corte Suprema en 2020. Este antecedente no solo cumple con las condiciones de doble instancia exigidas por el proyecto, sino que también incluye la intervención del máximo tribunal del país. La situación de Julio De Vido también es relevante: su participación en la tragedia de Once lo llevó a una condena por administración fraudulenta que la Corte Suprema ratificó en 2024, aunque ordenó una reducción en la pena inicial. Este caso podría quedar incluido bajo la figura del "doble conforme" contemplada en la ley.

Amado Boudou detenido. Amado Boudou, uno de los que no podrían apuntar a cargos públicos con la Ficha Limpia.

Por su parte, Ricardo Jaime, quien también fue condenado por la tragedia de Once, se encuentra en una situación similar tras recibir una sentencia firme por administración fraudulenta en 2024. A esto se suman otros casos de corrupción que engrosan su historial judicial, como la adquisición de trenes inservibles. En cuanto a Guillermo Moreno, su condena en primera instancia por manipulación de datos del INDEC aún no ha sido confirmada en segunda instancia, pero si esto ocurriera en un año no electoral, quedaría inhabilitado para presentarse en el futuro.

El proyecto también afecta a otros exfuncionarios como Sergio Urribarri, quien fue gobernador de Entre Ríos y enfrenta condenas por peculado y negociaciones incompatibles con su función pública. La sentencia de 2022, confirmada al año siguiente por la Cámara de Casación de Entre Ríos, lo coloca dentro del alcance de "Ficha Limpia".

La situación del proyecto en el Congreso

Aunque la iniciativa podría reunir los votos necesarios en la Cámara de Diputados, enfrentaría mayores obstáculos en el Senado, donde el kirchnerismo mantiene una presencia significativa con 33 legisladores. Este panorama sugiere que la aprobación del proyecto será una tarea desafiante y estará marcada por un intenso debate político y jurídico.

Entre los nombres que también quedarían fuera de juego político se encuentran figuras como José López, conocido por haber intentado ocultar bolsos con millones de dólares en un convento, y Juan Pablo Schiavi, exsecretario de Transporte condenado por su responsabilidad en la tragedia de Once. Felisa Miceli, exministra de Economía, también está incluida en la lista debido a su condena por encubrimiento agravado tras el hallazgo de dinero en efectivo en su oficina.

Un elemento clave del proyecto es la creación de un Registro Público de Ficha Limpia, gestionado por la Cámara Nacional Electoral. Este registro documentará las condenas en segunda instancia y excluirá de los cargos públicos a quienes hayan sido condenados por delitos como cohecho, malversación de fondos, enriquecimiento ilícito y otros crímenes relacionados con la corrupción. Además, el principio del "doble conforme" establece que las condenas en segunda instancia deben ser ratificadas para aplicar las inhabilitaciones, incluso si las penas son modificadas.

El debate sobre "Ficha Limpia" no solo pone en evidencia las tensiones políticas, sino también plantea interrogantes sobre los límites entre justicia y democracia. La posibilidad de que esta ley sea declarada inconstitucional también está sobre la mesa, como lo señalan sus detractores, quienes argumentan que se podría estar vulnerando el derecho a ser elegido, garantizado tanto para figuras como Mauricio Macri y Cristina Kirchner. Sin embargo, el respaldo del oficialismo sugiere que el gobierno de Milei considera esta iniciativa una herramienta fundamental para transformar el panorama político del país.