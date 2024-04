Gobernadores patagónicos se reunirán por Malvinas y envían una señal de unión a la Casa Rosada

Los actos comenzarán este lunes a partir de las 20 con una vigilia que tendrá epicentro en Río Grande y serán encabezados por el mandatario local Claudio Melella, también asistirán el neuquino Rolando Figueroa, chubutense Ignacio Torres, el santacruceño Claudio Vidal, mientras que el rionegrino Alberto Weretilneck envió su adhesión, pero no pudo asistir ante urgencias de política doméstica, al igual que el pampeano Sergio Ziliotto.

En el gobierno de Tierra del Fuego aclararon que en la vigilia que empieza esta noche y en el acto central que se hará mañana en Ushuaia no habrá un encuentro formal y protocolar entre los gobernadores para dialogar de los asuntos nacionales y las cuestiones que preocupan a los mandatarios. “El tema Malvinas nos une y es superior a cualquier otro asunto”, explicaron fuentes oficiales.

El homenaje a los caídos en Malvinas

A las 20 comienzan las actividades con una misa en la Carpa de la Dignidad, mientras que a las 21.30, en el Monumento Héroes de Malvinas de Río Grande será el ingreso de 42 antorchas, representando los 42 años transcurridos desde el conflicto bélico. A cargo del Batallón de Infantería de Marina N.º 5 (BIM5), a partir de las 22.30, se dispuso un simulacro de la “Operación Rosario”, como se llamó al desembarco en 1982. Tras eso, se convocó al ballet “Soles que dejan huellas”, a cargo de Santiago Soto.

Malvinas. El monumento en Río Grande donde se realizarán los actos de homenaje.jpg El monumento en Río Grande, Tierra del Fuego, donde se realizarán los actos de homenaje a los caídos en la Guerra de Malvinas. Foto: Infobae.

A la hora cero del martes habrá toque de sirenas y posteriormente, un minuto de silencio para conmemorar a los caídos en la guerra. Y a la 1.30 el Sindicato de Petróleo y Gas Privado ofrecerá un locro en inmediaciones del monumento. Desde 1995, durante la noche del 1 y la madrugada del 2 de abril, la población de Río Grande se reúne a conmemorar un nuevo aniversario de la guerra. En 2013, esa localidad fue declarada por ley como “Capital nacional de la Vigilia por la Gloriosa Gesta de Malvinas”.

El reclamo de los gobernadores

Gobernadores patagónicos admitieron que en marco del encuentro se van a abordar algunas de las urgencias que tienen los mandatarios patagónicos, sobre todo los recortes de fondos, tanto los que tienen que ver con Fondo de Incentivo Docente, Transporte, como el decreto que podó las transferencias de la ANSES a las Cajas de Jubilaciones provinciales. Es que esa medida les pega a casi todas las provincias: Neuquén, Santa Cruz, Chubut, La Pampa y Tierra del Fuego fueron afectadas por ese decreto, más allá que después el ministro del Interior, Guillermo Francos, negó que se fueran a tocar.

“El decreto está, dice lo que dice, que no se va a transferir lo que se debe”, contó uno de los gobernadores patagónicos que no forma parte del pelotón de mandatarios que tienen previsto ir a la Corte Suprema a presentar un reclamo para impedir que se concrete ese nuevo ajuste. Es que las provincias que no cuentan con esos recursos de ANSES deberán compensarlo con recursos propios. Son provincias a las que le viene pegando fuerte la crisis. Vidal, en una entrevista radial, hoy lo expuso públicamente. “Santa Cruz recibe 30% menos de recursos que el año pasado”, dijo.

Los gobernadores Figueroa, Weretilneck, Nacho Torres, Vidal , Ziliotto y Melella.jpg Los gobernadores patagónicos Rolando Figueroa, Alberto Weretilneck, Ignacio Torres, Claudio Vidal , Ziliotto y Claudio Melella. Foto: Infobae.

Otro de los temas a conversar entre los gobernadores es en los propios puntos que quieren que sean incluidos en el Pacto de Mayo que presentó Javier Milei en la apertura de sesiones del Congreso Nacional. Los mandatarios australes -como también lo están haciendo los 10 del Norte Grande- quieren incluir su propia agenda al documento que el Presidente quiere firmar el 25 de Mayo en Córdoba. Las deudas de las cooperativas y empresas eléctricas provinciales también figuran en la agenda y una novedad: la confirmación por parte de la Justicia de que podrán utilizar la marca “Patagonia” para nombrar el nucleamiento de provincias australes.

La tercera reunión de los gobernadores, que estaba previsto que se hiciera en estos días en la isla, se realizará en los próximos y allí está previsto que se firme la tercera declaración después de su puesta en marcha.