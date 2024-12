Habló Eduardo Kueider, el senador detenido en Paraguay con 200 mil dólares sin declarar: ¿Qué dijo?

El senador nacional Edgardo Kueider declaró esta tarde que el dinero que le fue incautado "no era suyo" , después de haber sido detenido en la frontera con Paraguay con 200 mil dólares sin declarar. El incidente desató un fuerte revuelo en la política argentina, dado su rol clave en el Senado y sus recientes alianzas políticas.

Horas después de su detención, Kueider se defendió públicamente alegando que el dinero no le pertenecía. “Voy a dar mi versión al fiscal respecto de mi total inocencia en el caso. No tengo que explicar nada porque el dinero no era mío. Que siga la investigación como corresponde”, declaró ante los medios paraguayos.