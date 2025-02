Habló el tío de Kim Gómez, la nena asesinada en La Plata: "lo peor de todo es que la nena sufrió"

"Ayer a las 19 o 20, estábamos volviendo de Capital con mi hermano cuando nos llamaron. Nos dijeron que la nena estaba adentro del auto, jamás nos imaginamos esto", relató el hombre y sumó que no conocía a los delincuentes: "Nosotros somos laburantes, no somos del barrio, somos de Villa Elvira y la mamá de Kim sí tiene familia acá en Altos de San Lorenzo. Son todos buena gente".

Nicolás, tío de Kim Gómez.jpg

En medio de la angustia, también se refirió a la detención de los delincuentes de 14 y 17 años, imputados por homicidio en ocasión de robo y sostuvo que "por más que te los den en bandeja a estos pibes, no te alcanza con pegarles o matarlos. No te alcanza nada porque te robaron la sonrisa de una princesa hermosa". Además, el tío contó que la nena tenía un hermano de diez años, que iba a la escuela, hacía sus tareas, y practicaba gimnasia artística. "El que la conoció sabe lo que era", agregó.

Por otra parte, el joven explicó que los papás de Kim estaban separados pero tenían una "muy buena relación", por eso "nunca hicieron falta abogados" para resolver la tenencia y la nena vivía con ambos.

Volviendo al momento en que se enteraron sobre lo que estaba pasando en La Plata, Nicolás sostuvo que les llamó la atención que los llamó una joven que dijo estar con la mamá de Kim y que les habían robado el auto, pero que la nena había quedado adentro. "Entonces no sabíamos la dirección en donde había pasado todo. Estábamos tranquilos porque como hubo un choque pensamos que se había golpeado la cabeza, pero no, la hicieron mierda estos animales, la nena sí sufrió y eso es lo que más te parte el alma. No hay palabras, nada alcanza, te robaron el alma de esa nena que no tenía maldad. Es inexplicable", contó.

El tío de Kim Gómez, caminando sobre las huellas del auto robado..jpg

Finalmente, agregó desde el lugar donde todo ocurrió que habían ido para recorrer la zona del hecho. "Destruyeron a muchísima gente, muchos conocían a Kim y es dolor para todos. Iba a una escuela de Barrio Jardín, hacía gimnasia artística. Lo más triste de todo es tener que decirle a los sobrinos, al hermanito, a los amiguitos", sentenció.

Un familiar de uno de los detenidos por el homicidio de Kim Gómez pidió "pena de muerte"

Franco Chamorro, cuñado del menor de 17 años detenido por el homicidio de Kim Gómez, en el marco de un robo de un auto que perpetró en Altos de San Lorenzo junto a otro ladrón de 14 años, le pidió a la fiscal del caso "que no lo deje libre, que cumpla lo que tenga que cumplir" y "pena de muerte" para ambos.

En diálogo con Radio Mitre, el familiar contó que son una familia de trabajo y que los dos deben pagar por lo que hicieron en la noche del último martes. "Somos personas que laburamos, nos levantamos temprano ir a para laburar. Nos ganamos el peso día a día y yo creo que con plata limpia uno tiene un futuro. Yo soy albañil y mi señora tiene la ferretería. Le pedimos al fiscal que no lo deje libre, que cumpla lo que tenga que cumplir, que lo sancione, que paguen lo que tengan que pagar", dijo.

Indignado, le pidió a la fiscal del caso caratulado como homicidio en ocasión de robo "que se cumpla la ley que se tenga que cumplir y que no lo larguen porque a esa familia nadie le va a devolver la criatura que le arrebataron". Además, fue contundente con el pedido de "pena de muerte" tanto como para su familiar como para el otro menor, de 14 años.