Horror en Bariloche: torturaron y enterraron viva a una perra perdida

La dueña encontró al animal cuando casi no podía respirar. Pese a los intentos por salvarla, no logró sobrevivir.

Además de haber sido enterrada, la perra presentaba un corte en el cuello. En tanto, la dueña aseguró que, pese a que intentó buscar un veterinario de urgencia, no logró encontrar ninguno disponible.

La mujer se refirió a la creciente inseguridad en la zona y exigió medidas para evitar que estos hechos se repitan. "Hoy me robaron un miembro de mi familia, le quitaron la vida a mi hija", lamentó y aseguró que el animal “era muy dócil, no le hacía mal a nadie, no entiendo tanta maldad”.

Lamentablemente, la perra agonizó hasta las 5 de la mañana, con convulsiones y vómitos. Ahora la dueña exige justicia y pide que el responsable se entregue: "Que dé la cara por lo que hizo" concluyó.

Horror en Villa Gesell: lo acusan por violar a un perro pitbull

Un hombre de nacionalidad paraguaya fue detenido al ser acusado de abusar sexualmente de un perro de raza pitbull de su ex nuera en la ciudad balnearia de Villa Gesell.

De acuerdo a la información de los medios locales, el hecho aberrante ocurrió en la intersección de Paseo 129 Bis y Avenida 15, al tiempo que la dueña del animal radicó la denuncia contra su ex suegro por presunta violación en perjuicio del pitbull negro.

Cuando los efectivos policiales arribaron a la vivienda, hallaron al hombre desnudo mientras cometía el delito en flagrancia, en tanto que el perro, llamado "Tony", quedó bajo custodia y fue revisado por personal veterinario.

El extranjero se encuentra a disposición de la fiscalía de Villa Gesell e imputado por el delito de malos tratos y acto de crueldad a los animales, a la vez que avanza la investigación para esclarecer las circunstancias del suceso.

En el caso interviene el fiscal Walter Mercuri, titular de la UFI número seis de Villa Gesell.

Un rescate esperado

En los primeros días del mes, trascendió el caso de un hombre de 52 años que amenazó de muerte, agredió a sus vecinos y maltrataba a su perro en Balvanera. Tras algunas denuncias, rescataron a su mascota.

El rescate ocurrió el pasado 10 de enero en el edificio ubicado en la Avenida Corrientes y Pueyrredón, en el barrio porteño de Balvanera, donde a José Conde le quitaron la tenencia de su mascota llamada Pericles.

Según se informó, alrededor de las 9.20 llegó la fiscalía junto con efectivos de la Policía e ingresaron al domicilio de Conde, debido a una denuncia de una vecina y tras difundirse videos en redes sociales que se viralizaron rápidamente, logrando la identificación del propietario. Tras ello, la denunciante se quedará con Pericles luego de ser revisado.

Durante el operativo, del que también participaron agentes del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio Público Fiscal, un médico veterinario y la ONG "Aliento de Vida Animal", se constató que un perro mestizo de color negro vivía en condiciones inadecuadas de higiene y sin las vacunas correspondientes.

Además, en el rescate, participó una médica veterinaria, para constatar que el animal esté en buenas condiciones.