Impactante temporal: más de 80 mm de lluvia en una hora y 30 autos tapados por el agua en Buenos Aires

Un fuerte diluvio sorprendió a todos. Automovilistas quedaron atrapados y tuvieron que ser rescatados. Las impactantes imágenes.

El fenómeno fue calificado como "muy puntual" por las autoridades, generó anegamientos, cortes de energía eléctrica y un operativo de rescate.

Una fuerte tormenta afectó este martes por la tarde al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) , provocando anegamientos severos en calles y autopistas, daños materiales y la interrupción parcial de servicios esenciales. Las zonas más afectadas fueron el norte y el oeste del conurbano, con acumulados de agua que en algunos puntos superaron los 80 milímetros en pocos minutos .

El fenómeno fue calificado como "muy puntual" por las autoridades provinciales, generó anegamientos, cortes de energía eléctrica y un operativo de rescate, especialmente en la autopista Panamericana , donde decenas de automovilistas quedaron atrapados por la subida del agua.

Alrededor de 30 vehículos quedaron atrapados en la autovía , sin contar las personas que viajaban en ellos, ya que muchos habían decidido quedarse en el interior de los autos por no saber cómo actuar en aquel momento. Lo peor de la tormenta ocurrió entre las 17 y las 19 horas de este martes y las autopistas más transitadas, como Panamericana y la avenida General Paz , se transformaron en ríos improvisados y los autos fueron tapados por el fenómeno climático.

Autos quedaron bajo agua en la Panamericana

Durante un diálogo con TN, el titular de Defensa Civil de la provincia de Buenos Aires, Fabián García, el operativo de rescate de los automovilistas resultó exitoso ya que "no hubo víctimas ni personas fallecidas".

El diluvio se registró en pocas horas y rompió toda previsión. Las cifras oficiales midieron valores máximos de lluvia y en promedio hubo valores entre 80 y 100 milímetros de agua. Los barrios porteños más afectados fueron, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Colegiales, Villa Urquiza, Balvanera, Constitución, Monserrat, Villa Crespo y Liniers, al tiempo que afectaba el sur, norte y oeste del conurbano bonaerense.

diluvio panamericana (1)

Una lluvia "a cántaros" que afectó a varios automovilistas en la Panamericana

En varias zonas hubo fuerte caída de granizo y anegamientos, motivo por el que termómetro descendió a los 22 grados y el alivio se sintió luego de un intenso día de calor.

Durante la noche, personal de Autopistas del Sol, Gendarmería, Policía y Bomberos desplegó un amplio operativo en Panamericana y Thames. Algunos operarios se enfocaron en limpiar el pavimento y liberar los desagües, mientras otros trabajaron con grúas para retirar los vehículos que habían quedado bajo el agua.

diluvio panamericana (2)

Uno de los automovilistas afectados fue Osvaldo, dueño de un vehículo 0 kilómetro que había comprado hacía apenas dos meses. El hombre contó cómo vivió el dramático momento: "Llovía a cántaros, se trabó el tráfico y no teníamos forma de volver".

Finalmente, describió la situación límite que lo obligó a abandonar el auto: “Cuando vi que (el agua) empezó a subir, se paró el auto y ahí decidí salir. El agua me llegaba al pecho, prácticamente”.

Shoppings bajo agua, demoras y desvíos en los vuelos

En plena jornada de la “Noche de los Shoppings”, uno de los centros comerciales más concurridos de la zona norte, el Unicenter, también sufrió anegamientos. Videos publicados por los propios clientes mostraban pasillos inundados y el agua ingresando desde techos y puertas. Al cierre de esta nota no se había informado oficialmente la suspensión del evento, aunque las condiciones climáticas ponían en duda su realización.

El temporal también impactó en la operatoria aérea. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta roja durante dos horas, lo que obligó a suspender la carga de combustible y la circulación de aeronaves en pista. Se registraron demoras en al menos 11 vuelos y desvíos hacia aeropuertos alternativos como Ezeiza.