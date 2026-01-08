Incendios forestales: los lugares habilitados para el turismo en la cordillera

Cientos de hectáreas de la provincia de Chubut son arrasadas por los incendios forestales. Los Parques Nacionales habilitados pese al fuego.

El incendio forestal que se desató en la zona de Puerto Patriada , cerca de El Hoyo, en la provincia de Chubut , se convirtió en el foco más preocupante de los múltiples frentes ígneos que afectan a la Patagonia. Con más de 1.800 hectáreas arrasadas por el fuego, una de las incógnitas es qué ocurre con el turismo en esta primera quincena de enero.

La región registra cinco incendios con diferentes grados de avance, los cuales el gobernador Torres confirmó que fueron intencionales . En ese marco, se detalló que los focos de Lago Engaño, Cholila y El Turbio se encuentran controlados en aproximadamente un 90%. En tanto, permanecen activos los incendios en el Parque Los Alerces y en la localidad de El Hoyo.

Frente a este preocupante panorama, desde el ministerio de Turismo y Áreas Protegidas informaron qué sectores y cuáles son los Parques Nacionales que se encuentran habilitados para turistas en el Corredor de los Andes.

parque nacional los alerces

El Parque Nacional Los Alerces se mantiene abierto pese a los incendios

El ministerio reveló que tanto el acceso Centro y Sur del Parque Nacional los Alerces se encuentra habilitado. El ingreso al mismo podrá realizarse desde la localidad de Trevelin, a través de la ruta provincial n°71. En tanto, quienes deseen acceder desde Cholila deberán hacerlo por la ruta nacional nº 40, a través de la ciudad de Esquel.

incendio parque los alerces

Por otro lado, se confirmó que el refugio y sendero al lago Krugger no se encuentran habilitados; este último fue evacuado por decisión propia.

Aún así, ya sean los los campings de la zona centro, que se extienden desde Villa Futalaufquen hasta Quebrada del León, permanecen habilitados al público y con disponibilidad, al igual que el resto de los servicios turísticos, incluyendo la navegación en el lago Futalaufquen.

De esta forma, el turismo en la cordillera patagónica se encuentra habilitado pero con los recaudos necesarios a tomar en cuenta. Uno de ellos es comprender que esta prohibido el fuego en lugares no habilitados.

Parque Nacional Lago Puelo

En este caso, el Parque Nacional Lago Puelo también se encuentra abierto con todos sus servicios disponibles, entre ellos paseos náuticos, kayak, cabalgatas entre bosques y senderos, entre otras actividades.

Si bien los visitantes pueden alojarse en las distintas localidades que integran el Corredor, es importante consultar con los centros de informes de cada lugar la disponibilidad de los servicios antes de realizar cualquier actividad.

El incendio afecta bosques nativos en Lago Puelo, Chubut

Los Alerces, una de las zonas más afectadas por los incendios

Según reveló A24, el fuego actualmente avanza y se encontraría a unos 5 kilómetros de su ubicación, una distancia que mantiene en alerta máxima a las autoridades ambientales y a los equipos que combaten el siniestro. La persistencia del fuego expone debilidades estructurales en la prevención, combate y gestión de incendios forestales, transformando un evento natural en una amenaza prolongada y peligrosa.

El riesgo que hoy enfrenta el Parque Nacional Los Alerces no es menor ni circunstancial. El daño sobre el Alerce Milenario o el glaciar Torrecillas significaría una pérdida incalculable para Chubut, para la Argentina y para las futuras generaciones. Cuando el fuego avanza sobre símbolos de este valor, ya no hay margen para la indiferencia ni la improvisación.