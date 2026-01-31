Índice Big Mac: Argentina es el segundo país más caro del mundo

El ranking elaborado por The Economist ubicó al país solo por detrás de Suiza y vuelve a exponer el fenómeno de la inflación en dólares.

Argentina volvió a quedar entre los países con precios más altos a nivel internacional tras la publicación de la última edición del Índice Big Mac , elaborado por la revista británica The Economist. Según el relevamiento, el combo de McDonald's alcanzó en el país un valor de US$ 7,37 , lo que ubica a la Argentina como la segunda economía más cara del mundo para adquirir ese producto.

De acuerdo con los datos difundidos, solo Suiza presenta un precio superior, con un valor de US$ 7,99 . El resto de los países del ranking global quedó por debajo del precio argentino, incluso economías desarrolladas con ingresos per cápita considerablemente más altos.

El resultado refuerza la discusión sobre la inflación en dólares , un fenómeno que se evidencia cuando bienes y servicios locales se encarecen en moneda dura, aun en un contexto de estabilidad cambiaria. En este caso, el precio del Big Mac en Argentina supera al de países como Estados Unidos , donde el mismo combo cuesta US$ 5,79 , y al promedio de la Zona Euro , donde los valores son inferiores.

indice big mac2

El informe muestra que Argentina también superó en el ranking a países históricamente considerados caros, como Uruguay (US$ 6,91), Noruega (US$ 6,67) e Italia (US$ 6,42). La comparación adquiere mayor relevancia al contrastar estos precios con el salario promedio argentino, sensiblemente más bajo que el de esas economías.

En el Top 10 del Ranking Big Mac 2026, los valores quedaron conformados de la siguiente manera: Suiza (US$ 7,99), Argentina (US$ 7,37), Uruguay (US$ 6,91), Noruega (US$ 6,67), Italia (US$ 6,42), Costa Rica (US$ 5,90), Estados Unidos (US$ 5,79), Reino Unido (US$ 5,73), Suecia (US$ 5,67) y Dinamarca (US$ 5,64).

Un termómetro de precios y competitividad

El Índice Big Mac fue creado en 1986 como una herramienta informal para comparar el poder adquisitivo de las monedas y detectar desajustes cambiarios. Con el tiempo, se consolidó como un indicador de referencia para analizar precios relativos, competitividad y distorsiones macroeconómicas entre países.

En ese marco, la posición de Argentina en el ranking vuelve a poner en foco las tensiones entre precios internos, tipo de cambio y nivel de ingresos, y se suma a otros indicadores que reflejan el encarecimiento del costo de vida medido en dólares.