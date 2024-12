Indignación: un perro murió luego de quedar encerrado por varias horas en un auto

Sin embargo, con el correr de las horas, la situación cambió de manera trágica. Alrededor del mediodía, algunos residentes notaron que el animal ya no se movía y decidieron alertar a una organización protectora de animales, que se hizo presente en el lugar poco después. Una representante de la asociación, dialogó con los medios presentes en la escena. “Nos avisaron cerca del mediodía de que el perrito estaba en este auto. Lamentablemente, cuando llegamos, constatamos que ya no respiraba. Lo más grave es que nadie tuvo la iniciativa de actuar antes. Si esto fue desde las 8 de la mañana, ¿por qué nadie llamó antes a la Policía?”, manifestó visiblemente indignada.

Perrito muerto adentro de un auto.jpg

La situación legal complicó la posibilidad de actuar de inmediato. Según explicó, no se podía abrir el auto hasta que no apareciera el propietario, salvo que hubiera intervención de la Policía. “Esto fue un claro caso de maltrato animal y ya radicamos la denuncia correspondiente. La ley existe, pero pareciera que las autoridades y la sociedad no toman verdadera conciencia de lo que implica dejar a un animal encerrado en un vehículo bajo el sol”, expresó.

Por su parte, la Policía llegó al lugar y constató el fallecimiento del perro, aunque se mantuvo a la espera de la llegada del dueño o dueña del automóvil. Mientras tanto, la presencia de la protectora y de los vecinos generó un clima de tensión e impotencia. Entre los testimonios, una vecina lamentó: “Muchos vimos al perrito en la mañana, pero pensábamos que su dueño volvería rápido. Ahora nos encontramos con esta tragedia y sentimos que podría haberse evitado”.

Indignación por la situación

La representante de la protectora no ocultó su frustración por la falta de empatía social y por la constante demanda que enfrentan las organizaciones defensoras de animales. “Siempre somos las protectoras las que tenemos que intervenir. Tenemos familias, trabajos y nuestros propios animales. Sin embargo, siempre recaen en nosotras los casos de maltrato animal. La sociedad tiene que despertar y actuar”, sostuvo firmemente.

Proteccionista perro muerto adentro de un auto.jpg Proteccionista de Rosario. Indignación por la muerte de un perro.

El maltrato animal estaba penado por la Ley Nacional Nº 14.346, que establecía sanciones para quienes infligían sufrimiento injustificado a los animales. Este tipo de situaciones no solo ponían en riesgo la vida de las mascotas, sino que también reflejaban la falta de compromiso y acción por parte de la comunidad en casos donde el tiempo era crucial.

Llegó la dueña del perro y fue increpada

Horas más tarde llegó al lugar la dueña del animal y se encontró con la desoladora escena: su mascota estaba muerta. Junto al auto se encontraba la proteccionista y efectivos que le hacían preguntas.

"Tu perro está muerto", la increpó la protectora, mientras que la mujer sin prestarle atención abrió la puerta del vehículo y confirmó que el perro estaba muerto, por lo que se puso a llorar. "¿Vos creés que yo quería matarlo?", preguntó indignada.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Rosariotres/status/1869158275859845630&partner=&hide_thread=false UNA MUJER DEJÓ ENCERRADO A SU PERRO EN EL AUTO Y AL VOLVER LO ENCONTRÓ MUERTO



El animal fue hallado sin vida dentro de un Peugeot 208 gris en calle Corrientes al 600 este martes. Vecinos indicaron que el perro estuvo encerrado desde la mañana. pic.twitter.com/VA7dxQ0J7h — Rosario3.com (@Rosariotres) December 17, 2024

Ante esto, la proteccionista le contesto: "Lo dejaste encerrado con este calor, ¿qué creías que iba a pasar?". Al tiempo que la joven estaba conmocionada, la mujer le advirtió que se iba a "comer una denuncia por maltrato animal".

Pese a que los vecinos dijeron que el auto con el animal estaba allí desde las 8 de la mañana aproximadamente, mientras que la dueña del perro a ser consultada dijo haber llegado al mediodía.