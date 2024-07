Inesperado cierre del dólar blue luego de dos semanas en alza

De esta manera, el blue termina la semana con una baja de $55 desde los $1.500 de récord nominal que finalizó el pasado viernes. No obstante, en el mes acumula un alza de $80 o 5,86%, por ahora ganándole también a la inflación en ese tramo.

En cuando a los financieros, el dólar MEP avanzó hoy $9,53 sobre el final de la rueda para terminar en $1.324,82. En la semana, sin embargo, termina con una caída de $91,40 o 6,45%.

En el caso del contado con liquidación, hoy se mantuvo estable en los $1.333,28, en línea con el jueves. En la semana retrocede $95,30 o 6,67%.

A diferencia de la divisa paralela, los financieros se encuentran cotizando 1,5% por debajo del cierre de junio y el blue se escapa más de 100 pesos arriba.

Luego del ajuste diario, el tipo de cambio mayorista es de $927,50 con lo cual la brecha con el dólar paralelo es de 55,8%. Mientras que el valor del billete en el Banco Nación es de $944,50 y en el promedio de los bancos es de $963,12.

La venta de divisas del BCRA

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) cerró la semana con ventas por 106 millones de dólares.

A pesar de un buen volumen negociado en el segmento de mercado donde se operaron US$ 393,38 millones, la autoridad monetaria tuvo que deshacerse de 106 millones de dólares para atender pagos de energía.

En la semana terminó con ventas netas por US$105 millones, mientras que en el mes acumula US$122 millones.Las reservas brutas finalizan la semana en US$27.566 millones.

El posteo polémico de Caputo

La semana termina con una perlita. El protagonista no es otro que el ministro de Economía, Luis Caputo. En las últimas horas, "Toto" Caputo se encontraba respondiendo mensajes en X (ex Twitter) cuando el usuario Víctor Ybarra le preguntó "si los dólares que compran no liquidan el equivalente emitido para absorber los pesos emitidos por CCL, lo pueden absorber por otro lado, ya sea mediante bancos por ejemplo?".

El ministro respondió con un mensaje que trajo más de un dolor de cabeza al oficialismo. "Los pesos emitidos son por compras en el Mulc. El objetivo siempre fue secar la plaza de pesos. Lo digo desde la primer entrevista, pero bueno, todavía algunos no se convencen. La realidad probará que en breve la gente va a tener que vender dólares para pagar impuestos y el peso va a ser la moneda fuerte!", escribió Caputo.

twete caputo.jpg