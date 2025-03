Javier Milei enfrenta varias tormentas, tras el agridulce sábado en el Congreso

Caputo viene de afrontar una serie de críticas, dentro de su propia administración, por haber interrumpido la entrevista del Presidente con el periodista Jonatan Viale. Todo quedó en evidencia cuando se filtró la versión completa de la entrevista y Caputo quedó inmortalizado por la imagen de su espalda cortando la imagen de la cámara, mientras le hablaba al oído a Milei ante la mirada incómoda del entrevistador.

Con Manes sumo su segunda intervención inesperada. En la anterior lo salieron a cuestionar desde adentro de la Casa Rosada, con el guiño silencioso de la secretaria General de la Presidencia. Ahora la aparente bravuconada podría tener implicancias judiciales y exponer nuevamente a una figura muy cercana al Presidente. Cada vez que le peguen a Caputo, Milei lo defenderá, aunque la última palabra la tendrá Karina, que no parece contenta con las extralimitaciones del superpoderoso asesor.

Señal de largada

El discurso de apertura fue una señal de largada para los calendarios electorales que se adelantaron de las nacionales del 26 de octubre. Santa Fe elegirá constituyentes el próximo 13 de abril y en la Ciudad de Buenos Aires habrá comicios legislativos el 18 de mayo.

En tierra porteña se juegan parte de las aspiraciones de la Casa Rosada, con un oficialismo que juega como oposición contra el porteño Jorge Macri. La cercanía de esa visita a las urnas anticipa una despareja y desordenada disputa entre el PRO y LLA, porque no asoman chances de un acuerdo político, menos ahora, que el presidente del PRO, Mauricio Macri está cada vez más concentrado en confrontar con Caputo y Karina, los dos sostenes de Milei que ahora comenzaron a exhibir diferencias entre ellos. Los Macri cada vez están más enfocados en confrontar con los Milei, pero dentro del PRO cada vez son más los dirigentes que quieren pactar un acuerdo electoral con LLA.

Macri prometió contestarle a Caputo sobre las acusaciones que lo sindicaron como el freno a la licitación de la Hidrovía. La versión, que incluye el exministro de Transporte, Guillermo Dietrich, fue lanzada por el titular de la Administración General de Puertos, Iñaki Arreceygor. Macri tomó el mensaje en nombre de Santiago Caputo y prometió contestarle. Quizás lo haga durante esta semana corta, aunque el mensaje podría seguir frenado.

El expresidente no oculta su enojo, pero el PRO dio asistencia perfecta en la Asamblea Legislativa. Macri no buscó la inasistencia, pero sabe que en ese respaldo radica parte de su mayor capacidad de daño y podría usarla en el futuro si el distanciamiento se transforma en confrontación. Si llega ese momento, impulsado por Macri, será el momento de saber si logra encolumnar a todo el PRO detrás suyo, o si le sucede como la semana pasada, cuando no pudo consensuar un comunicado para rechazar la designación de Ariel Lijo como miembro de la Corte, por decreto y en comisión por un año.

El futuro de Ariel Lijo

El vínculo del PRO con Milei será crucial para lo que viene. En el Senado, el bloque de Unión por la Patria, junto a un sector de la UCR, prepara una ofensiva para pedir una sesión y rechazar los pliegos de Lijo y de Manuel García Mansilla, designados por Milei. A Lijo todavía le queda saber si la Corte convalida la licencia extraordinaria como juez que le dio la Cámara Federal. La decisión se conocerá el jueves y si el máximo tribunal se la niega, Lijo quedará obligado a renunciar a su juzgado y al que subroga para mantener su postulación como cortesano.

Hasta ahora no quiso arriesgar tanto y desde que será nombrado por decreto sus acciones entran en una nebulosa. La niebla del debate también involucra al bloque de UxP en el Senado, porque hay gobernadores peronistas que sí quieren que Lijo vaya a la Corte y podrían debilitar la ofensiva que traman sus autoridades para rechazar su pliego. La idea es formalizar el pedido esta semana corta y allanar el camino para una sesión la semana próxima, aunque la última palabra en el Senado la tiene Villarruel. Si ella no convoca, no habrá sesión y podría estirar los plazos, aunque ella no apoya la postulación de Lijo y eso le sumó otro problema con Milei.

En Diputados el foco estará puesto en el martes 11. Los bloques de Encuentro Federal y Democracia para Siempre, que reúne a radicales rebeldes, pidieron una sesión para tratar todos los proyectos en torno al criptoescándalo. Hay diez iniciativas. El panperonismo presentó un pedido de juicio político contra el presidente; la UCR quiere interpelar al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y Encuentro Federal quiere citar a Karina Milei y hay varios proyectos para crear una Comisión Especial Investigadora, la misma instancia que no se pudo crear en el Senado, pero fracasó porque los números requeridos en extraordinarias eran muy altos.

El criptoescándalo

Este miércoles comienza formalmente el período que termina el 30 de noviembre y el pulso correrá hasta el martes, cuando sea convocada la sesión. El plan de la oposición es impulsar el emplazamiento de las comisiones involucradas para que traten cada uno de los proyectos presentados en un plazo corto.

Las chances de crear una comisión que investigue la criptoestafa son más amplias en la Cámara Baja que en el Senado. El oficialismo, con ayuda de la UCR, pudo frenar una oportunidad que era valiosa. El Presidente estaba en Estados Unidos y la foto de una comisión en su contra era indeseable para la Rosada.

Ahora que arrancó el período de ordinarias, los tiempos y los números son distintos y menos exigentes que en extraordinarias. El debate legislativo será una caja de resonancia para el caso, pero el foco estará puesto en la justicia federal, donde el fiscal Eduardo Taiano, avanza en el pedido de medidas, y en las señales que vengan del FBI, en Estados Unidos.

La Casa Blanca no es ajena al tema. Mauricio Claver Carone, enviado especial del Departamento de Estado para América Latina, anticipó que hay muchos daminificados norteamericanos y que esperan que avancen las investigaciones en los próximos meses. La información que viene de Washington es a cuenta gotas, pero es el primer contorno de una pesquiza que puede poner a Milei en problemas con su aliado estratégico.