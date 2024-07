Javier Milei a los gobernadores por el Pacto de Mayo: "Gracias por este gesto patriótico"

Live Blog Post

Los cinco gobernadores que le dieron la espalda a Milei

Los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa), Ricardo Quintela (La Rioja), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Sergio Ziliotto (La Pampa) son los cinco mandatarios que le darán hoy la espalda al presidente Javier Milei y no asistirán a la cita en Tucumán.

Con la Casa Histórica como escenario, el jefe de Estado firmará esta noche el demorado Pacto de Mayo con los otros 18 gobernadores y el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jorge Macri.

Los cinco díscolos integran el Partido Justicialista (PJ) y mantienen una oposición férrea a las políticas del Poder Ejecutivo.

Kicillof argumentó su ausencia y advirtió que el acuerdo es "un contrato de adhesión al ideario libertario de Milei". Quintela, por su parte, subrayó que las políticas del Gobierno nacional llevarán a un "genocidio en la Argentina".

"Si quieren una foto para mostrarle al Fondo Monetario, conmigo no cuenten", advirtió Ziliotto. En tanto, el fueguino Melella enfatizó: "No voy a firmar lo que no está consensuado, no está acordado o discutido mínimamente".

Los presentes

En el acto que será transmitido por cadena nacional, Milei estará acompañado por 18 gobernadores: Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Gustavo Valdés (Corrientes), Alfredo Cornejo (Mendoza), Marcelo Orrego (San Juan), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Ignacio Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy), Leandro Zdero (Chaco), Claudio Poggi (San Luis), Rolando Figueroa (Neuquén), Martín Llaryora (Córdoba), Gustavo Sáenz (Salta), Claudio Vidal (Santa Cruz), Hugo Passalacqua (Misiones), Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro) y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri.