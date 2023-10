"Dicho más simple. Aún pensando mal, nuestro prohijado afirma estas cosas con la intención de ganar las elecciones, no de infundir temor o provocar tumultos", sostuvieron los abogados Francisco Oneto y Diego Spagnuolo.

El escrito de 13 carillas incluyó una explicación sobre política económica vinculada a las razones que para el candidato derivaron en el aumento del dólar "blue" y la inflación.

La denuncia de Alberto Fernández

El Presidente denunció a Milei por "intimidación pública" por decir que el peso argentino "no puede valer ni excremento" al opinar sobre el ahorro en plazo fijo en esa moneda.

Fernández denunció también al legislador y candidato a jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Ramiro Marra, por un posteo en su cuenta de la red social X en la que llamó a la ciudadanía a no ahorrar en pesos.

Los abogados de Milei dijeron a la jueza Servini que el candidato "profirió sus afirmaciones en ejercicio de la más básica libertad de expresión, y sin ninguna intencionalidad ni política ni electoral".

"En esencia es lo que viene afirmando desde sus primeras apariciones públicas, aún de haberlo hecho con alguna intencionalidad, el sentido común indica que la única posible es la de favorecer su caudal de votos, y tal intencionalidad impide tener por configurados los delitos denunciados, por lo cual la falta de acción aparece procedente", concluyeron.

"Jamás en pesos, jamás en pesos. El peso es la moneda que emite el político argentino, por ende no puede valer ni excremento, porque esas basuras no sirven ni para abono.", fue la frase de Milei durante una entrevista radial, consultado por los plazos fijos en pesos.

Esto derivó según la denuncia del presidente Fernández en la "corrida" que llevó el dólar paralelo a más de 1000 pesos en los últimos días.

"Como consecuencia directa e inexorable de ese grupo de manifestaciones públicas y masivas, y del temor consecuente, el valor de dicha moneda extranjera para el mercado paralelo ascendió estrepitosamente y en menos de un día, desde los ochocientos setenta ($ 870) hasta los mil diez pesos ($ 1.010) –valores éstos aproximados y de referencia", sostuvo la denuncia del Presidente.

En sendos escritos presentados en los tribunales federales de Retiro, los abogados pidieron sobreseer a Milei en otras dos denuncias, una presentada por la candidata a presidenta Patricia Bullrich por haber dicho que "“Ella, digamos, era era una montonera tira bombas, o sea, digamos, ha puesto bombas en jardines de infantes".

La otra es la radicada por una abogada, Valeria Carreras, también por sus declaraciones vinculadas al peso argentino.