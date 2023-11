Live Blog Post

Karina Milei aseguró que "Javier es así" respecto a las frases polémicas

Karina Milei, la hermana del presidente electo, Javier Milei, mencionó que hay personas que le dicen que el economista “no debería decir tal cosa”, pero ella les indica que él “es así”.

"Hay gente que me dice: 'No, pero Javier no tendría que decir tal cosa'. Mirá, realmente Javier es así", expresó la mujer, llamada por El Jefe por el libertario, quien fue clave en el armado de la campaña rumbo a la Presidencia.

En otro tramo de la entrevista que brindó a Telefe Noticias, contó cómo fue el momento en el que decidió, con su hermano, competir en los comicios: "Cuando se puso con esto, lo hablamos y dijimos '¿qué hacemos? ¿nos metemos o no nos metemos? porque obviamente tenía un montón de cosas en contra".

Javier y Karina Milei.jpg Karina junto a Javier Milei.

"Estamos acá, nos metimos acá, bueno ahora seguiremos con estas reglas y nos tendremos que acostumbrar que esto es normal", expresó Karina.

Para finalizar, la mujer dio detalles sobre cómo es su hermano: "Lo que se ve de Javi es que es genuino. Hay gente que me dice: 'No, pero Javier no tendría que decir tal cosa' y yo digo mirá, Javier es así".

El presidente electo dijo en las últimas horas que Karina “no tiene ningún puesto” en su gobierno. A la vez, la elogió y la imaginó como una de sus asesores.

“No tiene ningún puesto, es igual que Santiago Caputo. Esta construcción maravillosa es fruto del trabajo de dos genios. Mi hermana y Santiago. Ellos no quieren ningún cargo ni nada por el estilo. Me imagino que serán mis asesores, espero que no se vayan", reveló el libertario.