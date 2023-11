Patricia Bullrich será la ministra de Seguridad de Javier Milei

Días atrás, luego del balotaje, Bullrich aseguró que "todavía no le está hablado" su lugar en el gobierno. En relación a su posible -ahora confirmada- titularidad en el ministerio de Seguridad, la excandidata de Juntos por el Cambio no se mostró entusiasmada y dijo: "Si me preguntas si quiero volver a un lugar en el que ya estuve, diría que no es lo que más me gusta". Sin embargo, acto seguido aclaró que "si me dicen que soy la única persona que lo puede solucionar, es difícil. Te ponen en una situación compleja" y agregó que "cualquier tipo de decisión se tomará en conjunto con Milei y con Macri".