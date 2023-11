La fuerte frase contra los "enemigos"

Otra fuerte frase tuvo que ver con el peronismo, de quienes aseguró que "jodieron a la Argentina y se alió con el radicalismo. El radicalismo fue aliado del radicalismo. Siempre olieron a mierda".

lJW_rqhDhGqInjiH.mp4 La fuerte frase de Carlos Rodríguez, asesor económico de Javier Milei.

Respecto a la designación de distintos referentes en el gabinete de Javier Milei, y la incógnita respecto al potencial ministro de Economía (Federico Sturzenegger, Luis “Toto” Caputo y Luciano Laspina son los principales rumore), Rodríguez aseguró que no tiene información.

"Ni Diana Mondino ni la vicepresidenta deben saber quién será el ministro. No sé si existe. A mí no me lo ha dicho. Le he preguntado a la cara a Sturzenegger por teléfono: ‘negro, ¿vos vas a ser el ministro?’. Y me dijo que no, que solo le pidieron que presente un paquete de leyes y que está trabajando en eso", explicó.

En esa misma línea, deslizó que "Caputo está peleado con Sturzenegger, pero sé que Mauricio Macri lo quiere a él. Caputo fue secretario de Finanzas, es un hombre del mundo de la especulación, de los activos financieros, pero no sirve como ministro".

Por último, se mostró en contra de una potencial dolarización rápida y aseguró que "este país no está para dolarizar ahora. ¿Cómo va a pagar Milei los sueldos y aguinaldo de diciembre?".