Javier Milei ratificó su respaldo a Donald Trump: "Está rediseñando el orden mundial"

El presidente habló de su vínculo con Estados Unidos y se refirió a la intervención en Venezuela.

El presidente argentino Javier Milei mantuvo una entrevista en el canal de streaming Neura, en el cual reiteró el alineamiento geopolítico con Estados Unidos. En este sentido, elogió al mandatario Donald Trump tras la intervención en Venezuela y posterior captura de Nicolás Maduro.

Según Milei, el presidente estadounidense "está rediseñando el orden mundial". Respecto al alineamiento, aclaró que se trata de dos cuestiones distintas. "Siempre hablé de alianza geopolítica, porque una cosa es la geopolítica y después está la cuestión comercial", aclaró haciendo referencia también a los vínculos comerciales con China, los cuales no se romperán.

Por otra parte, el libertario afirmó que la discusión global dejó de pensarse en términos de globalización para pasar a una lógica geopolítica. En ese marco, planteó que uno de los ejes centrales es " terminar con el socialismo asesino", al que vinculó con los gobiernos de Venezuela, Cuba y Nicaragua .

En esa dirección, valoró la relación actual entre Argentina y Estados Unidos en el actual contexto regional: "Hay un reordenamiento y está claro que algunos jugadores están mejores posicionados que otros. Nosotros tomamos una postura clara desde antes de ser electos. Fue parte de nuestra plataforma electoral nuestra alianza geopolítica, siempre hablé de esto".

Aún así, es que aclaró que "siempre" habló de "alianza geopolítica porque en paralelo está la cuestión comercial". "Yo no voy a romper los lazos comerciales con China. De hecho, Estados Unidos tiene lazos comerciales con China", añadió.

Apoyo a la intervención en Venezuela: "Es un narcoestado terrorista que exportó el terrorismo"

Al ser consultado por la intervención de Estados Unidos al país venezolano, apoyó la acción al remarcar que el régimen de Nicolás Maduro era una dictadura en vigencia. “Es un narcoestado terrorista, que exportó, el terrorismo. Hoy, las facetas del terrorismo tienen distintas variantes. Y donde ha financiado a políticos, ha financiado a periodistas, medios de comunicación, empresarios”, desarrolló.

maduro pena de muerte La detención del líder chavista ocurrió el sábado, durante una incursión militar de los Estados Unidos en la ciudad de Caracas.

Es así que también recordó la intervención en Irán, Hezbollah y el apoyo logístico que brindó al grupo Hamas. Incluso, mencionó el rol clave en inteligencia que representaban para Cuba, tras apuntar que, de las 40 personas que murieron en el bombardeo, 32 eran militares cubanos.

En este sentido, detalló respecto a los militares que "no estaban de paseo en Venezuela, sino agentes militares. Estábamos hablando de una dictadura. Ya en 2007 había empezado a tener grietas este narcoestado terrorista".

El interés de Trump por el petróleo venezolano: "No dijeron nada cuando se lo llevaba Cuba"

En sus declaraciones al streaming abordó una de las aristas que más polémica generó en los últimos días: el control sobre las reservas de petróleo. En primer lugar, el mandatario criticó la postura al manifestar que "todos estos que están tan preocupados y todo por el petróleo de Venezuela, no dijeron nada cuando se lo llevaba, por ejemplo, Cuba".

Es así que respaldó que sea Donald Trump quien tome el control sobre esta reserva y afirmó: "El tema es para cortarle el suministro a los comunistas. Y no solo por el lado del petróleo, porque me parece extraño que todos los que se preocupan no dijeron nada cuando se lo llevaban Cuba o Irán. Es raro. No se puede esperar honestidad intelectual de la gente de izquierda".

Por otro lado, tras el anuncio de acuerdo entre Estados Unidos y el gobierno de Delcy Rodríguez para que Venezuela le entregue "entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo" a Estados Unidos, y ante los señalamientos públicos de distintos actores acerca de que el país norteamericano solo pretendía ese recurso, Milei aseguró: "Es una estupidez cuando hablan de que se quieren apropiar del petróleo".

Milei cerró su análisis con una referencia a las violaciones a los derechos humanos en Venezuela y al caso del gendarme argentino Nahuel Gallo, y cuestionó las críticas de sectores de izquierda tras la captura de Maduro: “Hemos visto cosas dantescas“.