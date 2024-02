Javier Milei volvió a la carga contra los gobernadores y aseguró que el Congreso es "un nido de ratas"

En su viaje, participó del acto por el 10° aniversario del Club de la Libertad y, desde allí, criticó a otros liberales que no simpatizan con su gestión de gobierno. “No hay nada más cobarde que quedarse afuera y tirar piedras”, lanzó. Además, descalificó fuertemente a los integrantes del Congreso de la Nación y los dirigentes políticos en general.

Ante un auditorio el mandatario habló de su carrera política, y aseguró que se involucró durante la pandemia. "Nos dijeron que éramos simpáticos para hablar en televisión, pero no conseguíamos votos, que no íbamos a poder formar partido y lo formamos". En ese sentido, remarcó que "no es gratis meterse en el barro", y dijo haber sido víctima de muchos ataques: "he recibido todo tipo de injurias y calumnias, han dicho cosas aberrantes de mí y de mi hermana".

Por otra parte, cargó contra Ricardo López Murphy por haber integrado la lista de Horacio Rodríguez Larreta, "es un traidor de las ideas". "Es bueno que sepan quiénes son los que se disfrazan de liberales y son verdaderas basuras que van en contra de las ideas. Obviamente que eso vale para los que venían atrás en la lista también", dijo envalentonado.

También lanzó dardos contra quien fuera su candidata a gobernadora de Buenos Aires en las últimas elecciones, Carolina Píparo, por no haber votado positivamente la totalidad de los artículos de la Ley Ómnibus. "El que traiciona una vez traiciona siempre"; "por eso hace poco dije que para los traidores no hay tabula rasa", indicó.

También hizo una leve mención a los datos de la pobreza que arrojó el Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), y aseveró que se trata de "un dibujo".

Javier Milei calificó al Congreso de la Nación de "nido de ratas"

Todavía afectado por lo sucedido con el proyecto de Ley Ómnibus, el jefe de Estado dijo que el 56% de los argentinos que lo voto "se despertó", pero aclaró que "por la lógica del sistema electoral", todavía no tiene mayoría en las cámaras.

"Una vez que dejaste de ser cordero y te convertiste en un león no vas a volver a ser cordero. Y eso el 56% de los argentinos lo vio y se despertó", afirmó. También especuló que "por la lógica del sistema electoral", el oficialismo todavía no tiene "representación en ese nido de ratas que es la Cámara de Diputados o el Congreso de la Nación", sostuvo el Presidente.

Milei afirmó que los políticos no comprenden su forma de gobernar porque "parten de un supuesto donde creen que la gente los ama y yo parto desde el supuesto que son una mierda y la gente los desprecia".

En el mismo tono, habló de la "miserabilidad de la casta", porque "no quieren ceder sus privilegios". Insistió en que "empezaron a sacarle pedazos a la ley, mutilarla para defender sus tongos y frente a eso levanté la ley. Y los expusimos a todos”.

Su batalla contra los gobernadores y los artistas

Milei continuó con su ponencia e hizo referencia a "la batalla cultural", y aseguró que "no se tiene que dejar de lado". Insistió en ese sentido, en que la batalla "no es cultural o política; es cultural y política".

En cuanto a su pelea con la cantante Lali Espósito, el presidente se defendió: "Si yo decido discutir con un artista popular, el problema no es el artista popular. Se imaginan que me ponga a hablar de Gramsci y cómo interactúa el tema de la educación y los medios, la cultura. Me pongo a hablar de eso y es un bodrio", ejemplificó con poca claridad.

"Ahora, si yo mediante una discusión de esas características te traigo a la mesa todos los excesos que cometen gobernadores e intendentes con los recursos usurpados del sector privado, porque yo no dejo de pensar que el estado es una organización criminal violenta que se financia con una fuente coactiva de ingresos llamado impuestos”, continuó la reflexión.

Además, insistió sobre el tema, y dijo que "los impuestos son un robo y jamás un político lo va a poder gastar en lo que ustedes quieren de la manera que ustedes quieren"; "si esos recursos que robaron se utilizan en artistas para venderles el pescado podrido de la política, le están robando el dinero para además lavarle el cerebro”.

"Los artistas dejaron de serlo para convertirse en agentes de propaganda política que son financiados robándole la plata del bolsillo a ustedes".

Enlazado el tema, tomó la lanza contra los gobernadores y se enfocó en el mandatario riojano Ricardo Quintela: "Esto me sirvió para dejar de manifiesto que el señor Quintela decía que no tenia plata, pero gastaba una fortuna pagando recitales de artistas que no hubieran podido cobrar eso en situación de mercado". "Y que además esos artistas militaban una determinada idea y se dedicaban a ensuciar por ejemplo a los que adhieren a las ideas de la libertad", expresó.

Por otra parte, se presentó una entrevista que realizó con Luis Majul en La Nación +. Allí aseguró que su mayor equivocación desde que ocupa el cargo fue "creer que podía negociar y hacerle un planteo honesto a los gobernadores".

Además, afirmó que el artículo 4 del proyecto de Ley Ómnibus, que se votó negativamente en uno de sus incisos, arreglaba "los problemas de las provincias". "Yo estaba dispuesto a cargar el costo político de eso y ellos, en lugar de tomarlo como un acto de buena voluntad, lo tomaron como una debilidad y en consecuencia hubo que sacar el capítulo 4 y retirar la ley”, enfatizó.